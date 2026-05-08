Impulsan estudiantes de UT Matamoros proyectos con impacto social y empresarial

Matamoros, Tamaulipas.- Mayo 08 de 2026.- Con el propósito de que las y los estudiantes reciban una formación educativa integral para su futuro como profesionales, la Universidad Tecnológica de Matamoros (UTM) fomenta en su comunidad universitaria el desarrollo de proyectos empresariales, informó Diana Masso Quintana, rectora de la institución.

Señaló que estudiantes de la carrera de Administración del área de Formulación y Evaluación de Proyectos realizaron la presentación de diversas propuestas y proyectos en los ámbitos de inversión, social, tecnológico y sustentable, como parte de su proceso formativo en la universidad.

Añadió que, a través de este ejercicio académico, las alumnas y los alumnos pusieron en práctica sus conocimientos adquiridos en el aula, fortaleciendo su capacidad para desarrollar ideas con enfoque estratégico y con sentido e impacto social, así como su espíritu emprendedor.

Masso Quintana reconoció el entusiasmo, el compromiso, la creatividad y la visión de las y los estudiantes que participaron en la realización de estos proyectos y recalcó que la UT Matamoros forma no solo a profesionales de calidad para el mundo laboral, sino también a emprendedores que transformarán su entorno social con la visión global que poseen.

Reafirmó que estas acciones reflejan el impulso al talento joven y a la generación de proyectos que contribuyen al desarrollo social, en concordancia con la visión educativa que impulsan el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.