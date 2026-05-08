Impulsan capacitación especializada para fortalecer al sector de la construcción en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 08 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer las habilidades técnicas y mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores del sector de la construcción, se llevó a cabo la apertura del Programa de Capacitación para Trabajadores de la Construcción, iniciativa enfocada en promover el desarrollo profesional y la competitividad laboral en Tamaulipas.

Durante el evento participaron representantes de organismos empresariales, instituciones de vivienda y empresas vinculadas al ramo de la construcción, quienes coincidieron en la importancia de generar alianzas estratégicas para elevar la preparación de la fuerza laboral en la entidad.

Luis Gerardo Illoldi Reyes reafirmó el compromiso de la dependencia estatal para impulsar programas de formación y capacitación que permitan mejorar las oportunidades de empleo y contribuir al bienestar de las familias tamaulipecas.

En el acto protocolario estuvieron presentes Adolfo Edgar Ceballos Cárdenas, director general de Vivienda de Alora; Peter Terence Fox Capetillo, director general de Construidea; Antonio Silva Madrid, jefe nacional de Vivienda e Infraestructura de Cemex; y Alain Fort López, coordinador de Evaluación e Información Institucional de Infonavit, y el subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, Emmanuel Reséndez Gómez, quienes destacaron la relevancia de invertir en la preparación del capital humano para fortalecer el crecimiento del sector.

La capacitación laboral representa una herramienta clave para elevar la productividad, garantizar mejores condiciones de trabajo y abrir nuevas oportunidades de desarrollo para las y los trabajadores de Tamaulipas, particularmente en sectores estratégicos como la construcción.

Estas acciones forman parte de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno del Estado para dignificar el trabajo y fomentar el crecimiento económico con sentido social, en concordancia con la visión humanista y de transformación que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya.