Por: Raúl Terrazas Barraza

Abre rector ventanas de oportunidad

Programas de profesionalización, investigación, prácticas, servicio social y actividades académicas afines, quedaron comprendidas en el convenio que signaron el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Médico Dámaso Anaya Alvarado y el titular del órgano de Administración del Poder Judicial de la Federación, para que las y los estudiantes cuenten la oportunidades de foguearse en los Tribunales Federales.

La determinación del Rector para encontrar más y mejores alternativas que permitan a estudiantes hacerse de herramientas que potencien su desempeño una vez que concluyan sus carrera de derecho, es más que una estrategia, se trata de una gran visión porque quiere que cada egresado haya vivido experiencias que marquen de manera positiva la forma de conducirse cuando ingresen al mercado laboral.

La firma del convenio con el Poder Judicial Federal, fue un gran evento realizado en el Campus Sur de la entidad, porque la asistencia de cientos de estudiantes y docentes, mostró la gran expectativa de la UAT para la construcción de perfiles profesionales con mayor sensibilidad social, vocación de servicio y ética tanto profesional como pública, según hizo ver el propio Rector.

Se trata de un convenio histórico, del que mucho se hablará en el contexto nacional, como también sucederá la semana que viene, cuando acuda a Tamaulipas el secretario de Salud Federal, Doctor David Kershenobich Stalnikowitz, acuda a la UAT para recibir el otorgará el Doctorado Honoris Causa, en reconocimiento a su trayectoria en investigación médica y contribuciones a la salud pública y el conocimiento médico en México.

La referida distinción fue aprobada por la Asamblea Universitaria, a propuesta del rector Anaya Alvarado durante una sesión extraordinaria del órgano colegiado de la Máxima Casa de Estudios y aunque cuando ello sucedió se veía lejos la fecha, la realidad es que, ya está a la vuelta de la esquina, la próxima semana.

En la firma del convenio con el Poder Judicial, también estuvieron la Magistrada Celia Maya García, del Tribunal de Disciplina Judicial y Xóchitl Hernández Torres, responsable de la Comisión de Carrera Judicial y Especialización, ante quienes el líder universitario dijo que las y los estudiantes podrán participar en diplomados, estancias académicas, seminarios, conferencias y proyectos relativos a la función jurisdiccional y administrativa del Poder Judicial.

Por su lado Vargas Solano se mostró complacido por el acercamiento entre instituciones educativas y órganos públicos, a partir de lo cual, es indispensable impulsar la preparación práctica de futuras generaciones de profesionistas, sobre todo ahora que los juzgadores serán electos en las urnas por las y los ciudadanos.

Los otros

Este sábado concluye el Congreso Internacional y Nacional de Trabajo Social que se lleva a cabo en la Unidad Académica Multidisciplinaria de la especialidad en el Campus Victoria y, de acuerdo con la información dada a conocer por la Directora de la institución, Doctora Blanca Guadalupe Cid de León Bujanos, los objetivos se cumplirán al cien, debido al análisis concienzudo sobre el impacto que tiene el trabajo social para mejorar el tejido social en todos los países.

Conferencias, conversatorios, talleres y exposiciones realizada a lo largo de tres días, permitieron redimensionar esta actividad profesional, sobre todo a partir de la investigación social, ya que, impulsarán líneas de indagación que aporten resultados concretos para formular políticas gubernamentales y privadas a partir de las cuales la sociedad se fortalezca en todos los sentidos

Como era de esperarse, la exmagistrada Omeheira López de García, esposa del excoordinador de Comunicación Social, Francisco García Juárez, se registró en fórmula con uno de los innombrables, el Diputado Ismael García, para contender en las votaciones panistas del cinco de julio contra la fórmula compuesta por la también exmagistrada y exsubsecretaria General de Gobierno, Gloria Garza Jiménez y el fracasado candidato a la gubernatura César Verástegui Ostos.

Será como se anticipaba una disputa de mucha alharaca, la cual deben de ganar los que se registraron primero, Garza y Verástegui, en el entendido de que, los menos de 10 mil panistas que hay en la entidad están hartos del modelo de dirigencia impuesto por el grupo de Mission, Texas-Reynosa y, además, es el compromiso que hicieron los panistas de la zona cañera con los del sur de la entidad, para desplazar a los radicados de los dos lados de la Frontera.

También debe tomarse en cuenta que, el único panista que se la ha jugado al cien con los principios de esa organización política, el exdiputado Manglio Murillo Sánchez, no tiene de otra, hay mejor relación con la exsubsecretaria general de gobierno que, con la exdirectora del DIF en los nefastos tiempos del PAN.