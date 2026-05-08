Entrega SET Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios a instituciones de educación superior

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 08 de 2026.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, llevó a cabo la entrega de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) a instituciones de educación superior de la entidad.

Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, destacó la importancia de fortalecer la calidad educativa y garantizar certeza académica a las instituciones privadas que cumplen con los lineamientos establecidos por la autoridad educativa.

Durante el protocolo, se otorgó el RVOE a la Universidad del Atlántico, representada por Jesús Abelardo Pedraza Guzmán. Asimismo, recibió el reconocimiento el Instituto Bicultural de la Frontera, representado por Mónica Elisse González Martínez.

Luis Manuel Salazar García, Director de Educación Superior, y Daniel Ángel Hernández Domínguez, jefe del Departamento de RVOE y Supervisión de Educación Superior, entregaron estos reconocimientos y recalcaron el compromiso institucional de continuar impulsando procesos educativos con calidad, legalidad y transparencia.

La Secretaría de Educación de Tamaulipas refrenda así su compromiso de fortalecer la educación superior en el estado, promoviendo instituciones que ofrezcan programas académicos respaldados oficialmente, en beneficio de las y los estudiantes tamaulipecos, acorde con la visión educativa que impulsa el Gobierno del Estado, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya.