EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues en la 4T las cosas andan que arden y es que el presidente gringo DONALD TRUMP a través del departamento de estado le está exigiendo a la presidenta SHEINBAUM que le mande al gobernador con licencia de Sinaloa RUBEN ROCHA MOYA para que sea juzgado en los Estados Unidos por casi media docena de delitos de los que testigos protegidos y ex aliados suyos le están poniendo el dedo y casi todos relacionados con el tema del narcotráfico y el huachicol fiscal de los que aseguran está hasta las manitas…Claro que la presidenta CLAUDIA está defendiendo a este sinvergüenza y corrupto para que no sea llevado y juzgado por los estados unidos y es que al ser sentado en una corte del vecino país del norte habría de vomitar información que le pegaría en el mero centro a la mal llamada cuarta transformación de nuestro país que de transformación para el pueblo no tiene nada así como le causaría enorme desprestigio al que decía que ni de presidente traía más que 20 pesos en la bolsa como lo es AMLO…Y si le tendríamos que darle la razón a AMLO en eso de que no traía casi dinero en la bolsa es porque los millones y millones de dólares que le llegaban de manera ilícita, iban a las cuentas bancarias de sus hijos en diferentes paraísos fiscales…Los TRIVAGOS les pusieron los medios nacionales a los hijos de AMLO por aquello de que son “tres vagos” que en su vida han trabajado…Lo cierto es que en el gobierno federal andan temblando porque en caso de que caiga ROCHA MOYA caerán como en cascada una media docena de encumbrados políticos y que incluso podría pegar de lleno en el círculo más íntimo del ex presidente que espantado en su rancho ve como su legado está siendo severamente amenazado…Si cae ROCHA MOYA el mundo se le viene encima a la 4T por todo lo que el anciano ex gobernador podría soltar en la corte de Nueva York…Ya no se sabe si el ostentoso equipo de seguridad que CLAUDIA le puso al ex gobernador sea para que lo cuiden o para que él no se escape a Estados Unidos y sea testigo protegido…Se dice que el cuerpo de seguridad que le pusieron no lo deja solo ni para ir al baño…En temas locales para decirles que la alcaldesa GLYNNIS puso en marcha los trabajos de lo que será la obra de pavimentación hidráulica, de la Calle Díaz Mirón entre carretera nacional y Felipe de la Garza…Más allá de lo que se comentó en el evento y fuera de lente, el Lic. EZEQUIEL ROMERO HINOJOSA me comentó su reconocimiento como ciudadano hacia el trabajo que en bien de la comuna marsoteña viene desarrollando la joven alcaldesa de Soto la Marina…”GLYNNIS está trabajando muy bien la realidad de las cosas” expresó ante un servidor…En otro orden de ideas para compartirles que el diputado federal y ex alcalde de Matamoros MARIO LÓPEZ “La Borrega” se fue en grande en sus declaraciones contra media docena de políticos y funcionarios estatales, diputados federales y senadores de MORENA….Soltó de su ronco pecho duras y además muy delicadas acusaciones contra los senadores JR y OLGA SOSA sin dejar de lado a los alcaldes de Madero ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO y al de Victoria LALO GATTAS, así como al Secretario General de Gobierno “El CALABAZO” entre otros, a quienes de huachicoleros no los bajó y quienes asegura que lo invitaron a ese negocio, pero que rechazó tales ofrecimientos…Creo que en MORENA andan de lo más tensos con las amenazas de TRUMP y eso genera que entre los propios guindas se anden destrozando entre sí…Y lo que falta!…A mi parecer creo que para que “La Borrega” se haya aventado semejante tiro es que alguien o algunos personajes de mayor calado lo están protegiendo desde muy arriba y es que estas declaraciones que hizo se consideran como un muy pesado misil que busca desde ahora descarrilar el proyecto político de los mencionados…El obús de “La Borrega” tiene toda la intención de sacar de la jugada interna morenista a algunos de esos personajes que han sido señalados de corruptos…Hagan de cuenta que por ahora en MORENA se parecen o se asemejan a las suricatas…Las suricatas se destrozan entre sí al igual que otras especies como los chimpancés y los leones que tienen la particularidad de matarse entre sí…Creo que el político como todos siempre espera que los ataques les lleguen por parte de sus adversarios de partido…Es la lógica de las cosas…Pero lo de “La Borrega” se les salió de contexto porque se supone que es uno de los suyos, es decir, los pretende reventar uno de los mismos hijos de la 4T que se supone es de casa…En otro orden de cosas don RENE GONZALEZ espera unas excelentes ventas en su Restaurante “Tampico” este próximo diez de mayo una fecha muy sensible para los mexicanos pues se celebra el Día de las Madres…Su trabajo le ha costado a don RENE mantener su restaurant dentro de la preferencia de la sociedad de Soto la Marina como de las familias que están de visita o van de paso por nuestra comunidad…Por otro lado quien sabe si la senadora OLGA SOSA siga conservando esa falsa sonrisa que siempre luce ya sea en las fotos o en los eventos a los que asiste con la intención de generar imagen ante los electores y es que desea ser la candidata de MORENA a la gubernatura de Tamaulipas dentro de un par de años…Digo que a ver si conserva su sonrisa por aquello de que está en la mira de TRUMP por el tema del huachicoleo…Hablando de políticos, pero de los de antes, viene a mi mente don GUMARO BARRIENTOS quien aparte de ser un excelente líder desde los sesentas y hasta finales de los noventas dentro de la política marsoteña…Tiempos en los que solamente los chicharrones del PRI eran los que tronaban y bien fuerte…Pues bien, decían los de antes que también le gustaba adorar al DIOS Baco pero en serio…Aseguraban esas voces que le pidió al jerarca de su grupo político don ELIAS FLORES GONZÁLEZ que le diera la oportunidad de buscar la candidatura a la alcaldía marsoteña, pero el viejo líder no consentía esas aspiraciones y una y otra vez le respondía que no, “eres muy bueno y tienes capacidad, pero tienes serios problemas con la bebida, tomas mucho y así no se puede lo de tu candidatura”…Pues bien como último recurso, GUMARO le prometió ante DIOS que si le daba la oportunidad dejaría la tomada mientras estuviera de presidente municipal y así le sacó la anuencia a Don ELÍAS pues lo hizo candidato y después alcalde…Y cumplió GUMARO su promesa de no tomar ni una sola cerveza a lo largo de su trienio…Y no fue todo pues de presidente municipal brincó a diputado local por el Distrito de San Fernando al que pertenecía Soto la Marina…De la estirpe BARRIENTOS han salido dos alcaldes y diputados locales a la vez, pues aparte de don GUMARO también su sobrino LEONARDO ocupó las mismas responsabilidades…Por cierto otro elemento de la misma dinastía FLORENCIO también fue alcalde a inicios de los sesentas…Ya en tiempos actuales el Lic. JORGE LUIS GUAJARDO REYES pian pianito no descansa en el tema de acercamiento y de reuniones con diferentes familias de nuestra comunidad…JORGE con su esposa MORE generan respeto y una muy buena imagen ante la sociedad de nuestro municipio y es que aparte de que JORGE tiene su trayectoria política bien forjada y de servicio, es que encabezando a su apreciable familia, gozan del aprecio y la amistad de muchas personas de nuestra comunidad…No es para nada un secreto que JORGE aspira con todo el derecho del mundo a la candidatura de MORENA a la presidencia municipal…El punto de reunión para los estudiantes que utilizan el transporte de la presidencia municipal es en la parte sur de la plaza del kiosco frente a las oficinas del Sistema DIF, de acuerdo a lo que me comentó el Director de Educación del Ayuntamiento local RAFITA LOZANO RAMÍREZ…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de arriba, no dispone lo contrario…