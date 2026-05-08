Emite recomendaciones el Hospital IMSS-Bienestar para prevenir el “golpe de calor”

Ante las altas temperaturas que se han estado presentado y que continuarán en los próximos días, el Hospital Rural 80 IMSS Bienestar está haciendo importantes recomendaciones a la población, como medidas de prevención para evitar deshidrataciones o golpe de calor.

Es el Dr. Jesús Velazco Muratalla, Director de dicho nosocomio quien informa sobre el particular, precisando que las recomendaciones que a continuación se detallan, son muy importantes para la salud y que deben llevarse a la práctica.

-Hidratación Continua: Bebe agua durante todo el día. Evita bebidas con cafeína, azucaradas o alcohólicas, ya que aumentan la pérdida de líquidos.

-Protección y vestimenta: Usa ropa de algodón, ligera y de colores claros. Protégete con sombreros, gorras y lentes de sol.

-Evitar horas pico: No realices actividades físicas intensas ni te expongas al sol entre las 10:00 y las 17:00 horas.

-Alimentación ligera: Consume frutas y verduras frescas, y evita comidas pesadas o calientes.

-Protección Solar: Aplica protector solar con factor 30 o superior cada dos horas.

Grupos de Riesgo: Presta especial atención a niños, adultos mayores (especialmente si viven solos) y personas con enfermedades crónicas, quienes deben permanecer en lugares frescos.

También se hace una recomendación muy especial a las personas que laboran al aire libre como los trabajadores de la construcción, para que tomen recesos a la sombra y se mantengan bien hidratados.

Se da a conocer que en caso de que una persona presente signos de insolación que es provocada por una exposición prolongada al sol sin la debida protección o bien golpe de calor, que entre otros síntomas son piel caliente, enrojecida y seca (a veces con sudoración excesiva al inicio), confusión, mareos, dolor de cabeza intenso, náuseas, vómitos, taquicardia y respiración rápida, es necesario atención médica inmediata.