Difunde SABG convocatoria VI Premio Estatal de Contraloría Social 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 08 de 2026.- El Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, invita a la ciudadanía a participar en el VI Premio Estatal de Contraloría Social 2026. Esta iniciativa busca reconocer y fortalecer las prácticas de vigilancia ciudadana, promoviendo una cultura de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en la gestión pública. El certamen se divide en dos categorías: la primera “Acciones de los Comités” y la segunda “Acciones de vigilancia ciudadana en la gestión pública”.

Para la Primera Categoría, los Comités participantes deben haberse constituido o renovado entre 2025 y 2026, presentando un informe de sus actividades de seguimiento y vigilancia con evidencias documentales o videográficas. En el caso de la Segunda Categoría, los interesados deberán entregar un proyecto original e inédito bajo seudónimo, destacando propuestas de mejora para la gestión pública que sean factibles de implementar. Todos los trabajos deben tener una extensión de entre 10 y 25 cuartillas y ser entregados tanto en formato impreso como electrónico, entre otras características descritas en la presente convocatoria.

El periodo de inscripción y recepción de documentos permanecerá abierto desde la publicación de la convocatoria hasta el 15 de julio de 2026. Los materiales deberán entregarse en las oficinas de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ubicadas en el Piso 15 de la Torre Bicentenario, en Ciudad Victoria. La etapa estatal premiará a los tres mejores trabajos de cada categoría con estímulos económicos de $20,000, $15,000 y $10,000 pesos, respectivamente, además del reconocimiento oficial y la oportunidad para los primeros lugares de avanzar a la etapa nacional.

“El Premio Estatal de Contraloría Social 2026 constituye una iniciativa esencial para fomentar la participación ciudadana y fortalecer la gestión pública. A través de la presentación de experiencias y propuestas de mejora, se promueve una cultura de vigilancia ciudadana para la transparencia y la rendición de cuentas, acciones fundamentales en la lucha contra la corrupción, reflejando un firme compromiso con el fortalecimiento de la democracia participativa y con la construcción de un gobierno más abierto, inclusivo y responsable” aseguró Norma Angélica Pedraza Melo, secretaria Anticorrupción.

Los resultados oficiales se darán a conocer el 26 de agosto de 2026 a través del sitio web y las redes sociales oficiales de la Secretaría. La ceremonia de premiación está programada para el 21 de septiembre en las instalaciones de la dependencia. Con estas acciones, se reafirma el compromiso con la democracia participativa y la construcción de un gobierno más abierto y responsable para la sociedad tamaulipeca, como lo instruye el gobernador Américo Villarreal Anaya.