Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Claudia Sheinbaum muy cerca de Tamaulipas

Además de la cuera tamaulipeca que tanto nos identifica habrá que añadir los dibujos en color blanco que se presentan sobre la cuera, o sea, figuras en cuadros blancos que aparecieron en el vestido de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este jueves 7 de mayo en la “mañanera”, lo que nos confirma su identificación, gusto y simpatía con Tamaulipas; así como nuestras maestras y maestros visten en los festivales escolares las típicas cueras o chaparreras tamaulipecas.

Así lo hizo este jueves la presidenta al mostrar en su atuendo figuras decorativas muy nuestras, tejidas en color blanco y a cuadros, así nuestras maestras y maestros podrán platicar en las escuelas sobre el gran parecido en estas figuras que vistió Claudia Sheinbaum y que se parecen mucho con las que usan nuestras maestras y maestros en Tamaulipas.

Por eso les pregunto a los docentes, ¿Se podría platicar y hablar de esto con las niñas, niños y jóvenes antes de salir de vacaciones? Falta todavía un mes de clases.

Y hablando precisamente de clases, el cierre definitivo de este año escolar será el día 5 de junio en que se iniciarán las vacaciones este año, las que durarán tres meses, ya que el regreso oficial a clases será hasta el 31 de agosto.

Y ahí les va lo oficial por el titular de la SEP Mario Delgado Carrillo: Por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), integrado por todas las secretarias y secretarios de educación pública de nuestro país, se modifica el Calendario Escolar para concluir clases el próximo 5 de junio.

Las labores administrativas terminarán el 12 de junio.

Regresaremos el 10 de agosto para una semana de Consejo Técnico con las maestras y maestros para preparar el siguiente Ciclo Escolar.

Del 17 al 28 de agosto habrán dos semanas oficiales de reforzamiento de aprendizajes con las niñas y niños.

El arranque del Ciclo Escolar 2026-2027 está previsto para el 31 de agosto.

Esta modificación obedece, principalmente, a la extraordinaria ola de calor que se está viviendo en estos días y que seguirá durante el mes de junio y julio. También por la realización del Mundial en nuestro país.

Se garantizará que se cumpla todo lo establecido en el Plan de Estudios, así como el aprovechamiento escolar de todas y todos los estudiantes.

Por cierto, en el mensaje de Mario Delgado, notamos muy cerquita al secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García con él, lo que nos demuestra que hay buena química y entendimiento entre ambos titulares del ramo y todo por el bien de la educación en México y por Tamaulipas. Qué bueno que así sea.

En estos mismos días y fechas habrá que acompañar a los niños y jóvenes a que sepan apreciar todo lo que habrá en México durante la Copa del Mundo. Se les puede hablar sobre el Estadio Azteca, hoy estadio Banorte, qué será por tercera vez sede de la Copa del Mundo, en el que pueden ver un partido de fútbol más de 100 mil espectadores en un solo lugar, así también se les podrá hablar como ciudades de Guadalajara y Monterrey que serán sedes de este mundial por tercera vez.

Bono municipal viene para maestras y maestros de Díaz Ordaz en su día

Por segundo año consecutivo se demuestra el apoyo que el gobierno municipal de Díaz Ordaz, otorga a las y los maestros de los distintos niveles educativos en este municipio, ya que el próximo 15 de mayo se entregará un bono especial, que representará mucho como estímulo económico a los mentores de esta localidad, que diariamente realizan su labor docente en favor de las niñas, niños y jóvenes en la frontera chica de Tamaulipas.

Es una demostración más del buen trabajo que realiza la alcaldesa, la Maestra Nataly García Díaz. Bueno sería que otros municipios siguieran también ese ejemplo en el que requiere el sector educativo en todo el estado. Ojalá y se repita también en otra regiones del estado. El municipio de Güemez, su alcalde José Lorenzo Morales Amaro, si lo hace también y apoya a sus docentes de igual forma.

Aclaramos. Lo de Díaz Ordaz se hizo apegado a una convocatoria y va dirigido a docentes, personal directivo, administrativo y de apoyo en activo, así como a quienes ya están jubilados del sector educativo y viven en el municipio. Es una manera de reconocer su esfuerzo, su vocación y todo lo que han hecho por la comunidad.

Sé que detrás de cada aula hay historias de compromiso, paciencia y amor por la enseñanza. Por eso, desde nuestro gobierno seguimos impulsando acciones que valoren su trabajo y les brinden un respaldo, dijo la presidenta municipal.

Cuentan conmigo y con todo nuestro apoyo, agregó.

¡Sigamos construyendo juntos un mejor futuro para nuestras niñas, niños y jóvenes! Añadió.

NOTAS CORTAS

1.- Por el altiplano tamaulipeco, sobre todo allá en Tula, Bustamante, Palmillas y Jaumave, así como en Casas, Llera, Díaz Ordaz y en Güemez se espera fiesta en grande “por el día de la madre”. Que a través de los Sistemas DIF del municipio las y los ediles aventaran la casa por la ventana para consentir a todas las mamás del municipio. Que habrá música, sorpresas y una gran convivencia familiar y que se les hará entrega de un detalle a todas las mamás presentes, como muestra de reconocimiento a su labor y dedicación dentro de las familias de cada municipio y obviamente por el papel fundamental que desempeñan como pilares de la sociedad.

2.- Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el Médico Veterinario de Profesión, Dámaso Anaya Alvarado, acompañado por su distinguida esposa, la Lic. Isolda Rendón de Anaya, encabezaron los festejos por el Día de las Madres 2026 para el personal universitario, reconociendo su labor y compromiso dentro de la institución en un evento organizado por el SUTUAT. Enhorabuenas a todas las mamas en su día, les dijo el rector.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.