Concreta Sectur 754 Citas de Negocios en Tianguis

-Lo que se traducirá en inversiones, visitantes, derrama económica, generación de empleos y bienestar para las comunidades

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 08 de 2026.- Concreta la Secretaría de Turismo de Tamaulipas 754 citas de negocios, cifra récord para el estado dentro de la Edición 50 del Tianguis Turístico 2026, realizado en Acapulco, Guerrero.

Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo de Tamaulipas informó los logros obtenidos en esa ventana turística, a la que asistieron desde presidentas y presidentes municipales, empresarios, hoteleros, artesanos y representantes del sector, entre otros más.

Durante el Tianguis Turístico 2026, Tamaulipas recibió dos reconocimientos que reflejan el avance y el posicionamiento que hoy tiene nuestro estado en materia turística, derivado de las acciones que emprendió el gobernador Américo Villarreal Anaya desde que llegó a la administración en pro del turismo

Destacó que recibieron la Presea al Mérito Turístico otorgada por la Secretaría de Turismo del Gobierno de México a Tamaulipas, por ser la entidad federativa con más proyectos registrados en la Cartera de Inversión Turística Nacional, integrada actualmente por 79 proyectos turísticos públicos y privados vinculados al desarrollo del sector.

Asimismo, el proyecto de la Monumental Virgen del Chorrito, en el municipio de Hidalgo, que recibió un reconocimiento especial por parte de México Desconocido dentro de la categoría de Turismo Religioso y Espiritual.

Tamaulipas también participó en 2 actividades previas y posteriores al Tianguis: “Ventana a México”, donde nuestras artesanas y artesanos promovieron la riqueza cultural del estado; y el Festival del Taco 2026, donde presentamos la identidad gastronómica tamaulipeca bajo el concepto “32 sabores, 32 estados”

Por su parte, Víctor Fernando Hernández Montoya artesano del Pueblo Mágico de Tula, especialista en elaboración de la emblemática Cuera Tamaulipeca, agradeció el apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya y de la secretaría de Turismo por facilitar llevar su arte a esas ventanas turísticas.