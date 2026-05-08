Celebra Tamaulipas 50 medallas en la Olimpiada Nacional 2026

Guadalajara, Jalisco.- Mayo 08 de 2026 .- Después de tres semanas de competencias y con alrededor de 10 disciplinas ya concluidas o en actividad, la delegación de Tamaulipas alcanzó las 50 medallas dentro de la Olimpiada Nacional 2026.

La cifra histórica fue alcanzada tras los recientes resultados obtenidos en la disciplina de tiro deportivo, donde el victorense Francisco David Tovar Martínez conquistó la medalla de oro en la categoría 14-15 años, modalidad Rifle Tendido 10 metros, además de imponer un nuevo récord nacional en la prueba.

Asimismo, Tamaulipas también sumó una medalla de bronce por equipos en tiro deportivo dentro de la misma modalidad, gracias a la actuación de Francisco David Tovar Martínez, Ángel Emiliano Zapata Ramírez y Ricardo Abraham Rodríguez Hernández.

Hasta el momento, el estado se ubica en la posición número 14 del medallero general, registrando un total de 11 medallas de oro, 13 de plata y 26 de bronce.

Uno de los deportes que más aportó al medallero tamaulipeco fue tiro con arco, disciplina que firmó una actuación histórica al conquistar 23 preseas, convirtiéndose en la delegación más productiva para el estado en esta edición hasta el momento.

La Olimpiada Nacional todavía tendrá actividad en las próximas semanas, por lo que la cifra de medallas podría aumentar de manera importante para la entidad, así lo anticipó Manuel Virués Lozano, director general del INDE Tamaulipas.

Además, indicó que aún falta la participación de atletas tamaulipecos en disciplinas donde históricamente el estado ha sido considerado potencia nacional, por lo que existe expectativa de seguir en busca de mejores posiciones en el medallero general.

Gracias al apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, la delegación tamaulipeca continuará en competencia en diferentes sedes del país con el objetivo de superar los registros obtenidos en años anteriores y mantenerse entre los estados más competitivos del país.