Analizan estrategias para diversificar la producción agrícola en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 07 de 2026.- Con el propósito de fortalecer la productividad y competitividad del sector agrícola en la entidad, el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, sostuvo una reunión de trabajo con representantes del Colegio de Ingenieros Agrónomos del norte y sur de Tamaulipas.

En el encuentro participaron José Luis Suárez Vera, representante del Colegio de Ingenieros Agrónomos del norte del estado, así como Sergio Narváez, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos (C.I.A.) del sur de Tamaulipas, con quienes se abordaron diversos temas prioritarios para el desarrollo agrícola de la entidad.

Durante la reunión se analizaron las condiciones actuales de la producción de granos, particularmente de sorgo y maíz, tanto en áreas de temporal como de riego, además de revisar alternativas productivas que permitan diversificar la actividad agrícola en las diferentes regiones del estado.

Entre los cultivos alternos que podrían fortalecerse en el norte y sur de Tamaulipas destacan el ajonjolí y el guar, opciones que representan nuevas oportunidades de rentabilidad para las y los productores agrícolas.

Asimismo, se revisaron mecanismos de apoyo para el campo, entre ellos opciones de financiamiento y esquemas de agricultura por contrato, con el objetivo de brindar mayores herramientas a los productores y garantizar mejores condiciones para la comercialización de sus cosechas.

El titular de la dependencia estatal destacó que uno de los principales retos del sector es asegurar mercados para la producción agrícola, generando certidumbre y estabilidad económica para quienes trabajan la tierra.

Como parte de los acuerdos alcanzados, se planteó la elaboración de un programa integral de capacitación dirigido a productores y extensionistas agrícolas, enfocado en la incorporación de nuevas tecnologías y prácticas sustentables.

Dentro de estas acciones se contempla la capacitación en el uso de drones para mapeos locales y regionales, así como la implementación de agricultura regenerativa y el uso de biofertilizantes, herramientas que permitirán mejorar la eficiencia productiva y promover un manejo más sostenible de los recursos naturales.

La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura reiteró su compromiso de trabajar de manera coordinada con organismos técnicos y productores para impulsar la modernización del campo tamaulipeco y fortalecer el desarrollo económico del sector agrícola.