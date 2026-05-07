Refuerza STPS acciones para prevenir el trabajo infantil y proteger derechos de adolescentes

Jaumave, Tamaulipas.- Mayo 07 del 2026.- Con el objetivo de fomentar una cultura de respeto a los derechos laborales desde edades tempranas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social llevó a cabo una sesión informativa en la Escuela Secundaria General “Emilio Portes Gil” del municipio de Jaumave, donde se beneficiaron 140 estudiantes.

Durante la actividad, impulsada por la Unidad de Trabajo Digno y Combate al Trabajo Infantil, que encabeza su titular, Harleny Tamez se brindó orientación a alumnas y alumnos sobre la importancia de erradicar el trabajo infantil, así como sobre las condiciones adecuadas en las que pueden desempeñarse los adolescentes en edad permitida, fortaleciendo su conocimiento y responsabilidad en el ámbito laboral.

Harleny Tamez dijo que estas acciones se realizan siguiendo las instrucciones del secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, consolidando estrategias que promueven la sensibilización en instituciones educativas y el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La jornada, con duración de dos horas, incluyó la entrega de material informativo y la participación de estudiantes y personal docente, quienes recibieron herramientas para identificar situaciones de riesgo y fomentar entornos seguros y dignos.

Por último, dijo que con estas iniciativas, el Gobierno del Estado reafirmó su compromiso con la niñez y juventud tamaulipeca, impulsando políticas públicas que garantizan el bienestar social, en el marco del gobierno humanista y de la transformación que encabeza Américo Villarreal Anaya.