Refuerza Gobierno de Tamaulipas cultura de prevención con amplia participación en el Simulacro Nacional 2026   

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 06 de 2026.- Como parte de las acciones promovidas por el gobernador Américo Villarreal Anaya para fortalecer la protección y seguridad de la población, la Coordinación Estatal de Protección Civil Tamaulipas participó activamente este martes 6 de mayo en el desarrollo del Simulacro Nacional 2026, mediante labores de supervisión, evaluación y acompañamiento en diversos municipios de la entidad.

Durante esta jornada preventiva, personal operativo de Protección Civil llevó a cabo recorridos en hospitales, oficinas gubernamentales, planteles educativos y establecimientos con alta afluencia de personas, verificando la correcta aplicación de protocolos de evacuación, tiempos de respuesta, integración de brigadas internas y condiciones generales de seguridad en los inmuebles.

El Coordinador Estatal de Protección Civil Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que en este ejercicio participaron mil 757 inmuebles en todo el estado, distribuidos en 761 edificios federales, 64 estatales, 42 municipales y 890 privados.

Asimismo, señaló que el Simulacro Nacional 2026 registró una participación total de 137 mil 276 personas en Tamaulipas, de las cuales 75 mil 682 pertenecen a dependencias federales, 10 mil 298 a instancias estatales, 5 mil 599 a organismos municipales y 45 mil 697 corresponden a ciudadanía en general.

Destacó que este tipo de ejercicios permiten fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones y fomentar entre la población una mayor conciencia sobre la importancia de actuar de manera organizada ante situaciones de emergencia o desastre.

También reconoció la colaboración de instituciones públicas, empresas privadas y ciudadanía que se sumaron responsablemente a esta actividad nacional, contribuyendo al fortalecimiento de la cultura de la prevención en Tamaulipas.

Finalmente, Protección Civil Tamaulipas reiteró la invitación a la población para continuar participando en simulacros y actividades de capacitación, ya que la preparación y la coordinación son herramientas fundamentales para salvaguardar la integridad y bienestar de las y los tamaulipecos.