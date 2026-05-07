POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Se endurece Morena, honestidad pesa más que simpatías

Popularidad y simpatías no hacen candidatos en Morena, donde prevalecen los valores de honestidad. El movimiento cierra puertas a elementos arribistas que pretendan competir bajo sus siglas por un puesto de elección popular sin cubrir los requisitos y trayectoria, indispensables para garantizar gobiernos con resultados.

La línea ya fue dictada de manera clara por el Comité Ejecutivo Nacional, que preside Adriana Montiel Reyes, y ahora lo ratificó en Tamaulipas, el presidente del Consejo Político Estatal del partido, Rómulo Pérez Sánchez, al afirmar que, sin lugar a dudas, el movimiento priorizará trayectoria, honestidad y la percepción positiva que tengan los aspirantes frente a la sociedad, todo ello, sobre la popularidad o notoriedad pública.

Son indispensables, cuando menos tres requisitos, para poder aspirar a una candidatura bajo las siglas del partido Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), y son los siguientes: mantener buena imagen pública, obtener resultados favorables en encuestas internas y demostrar identidad y trabajo dentro del partido.

“Ya no es suficiente que un aspirante sea muy conocido o famoso”, advirtió el dirigente morenista al señalar que el objetivo es impedir que perfiles cuestionados lleguen a las candidaturas.

Pérez Sánchez sostuvo que, bajo la nueva dirigencia nacional encabezada por Ariadna Montiel Reyes, Morena busca fortalecer su estructura política y dejar atrás modelos basados únicamente en popularidad.

EN REYNOSA LA SUERTE ESTÁ ECHADA PARA 2027.- En el mapa tamaulipeco, Reynosa es considerada electoralmente la Joya de la Corona, por ser el municipio más poblado con 704 mil 767 personas, la quinta parte de los habitantes de Tamaulipas. Bien, en ese punto geográfico, Morena mantiene una aprobación de 39.8 %, duplica al PAN y triplica al PRI, que con trabajos logran 15.2 % y 9.9 %, respectivamente. La fuerza que Acción Nacional pudo tener por cuestiones del “cabecismo”, no califica en este momento de la historia.

Los partidos menores, en esa misma plaza, califican de la siguiente manera: Movimiento Ciudadano con 8.8%, Partido Verde con 3.8% y PT con 2.6%, datos de la encuesta de GobernArte realizada en abril.

En esa consideración podemos decir la clásica: “La suerte está echada”, es decir no hay gran cosa por hacer. Imposible revertir el casi 40 % de Morena, al que pueden sumarse los aliados Verde y PT que en conjunto aportarían 6.4 % de la tendencia que se avizora. También está Movimiento Ciudadano que en esa misma ciudad fronteriza registra 8.8 de aprobación.

Las mediciones citadas se adjudican únicamente a las siglas, la situación cambiará según el candidato que abanderen. En esa consideración, las evaluaciones disponibles, son hacia el interior del partido, que es una tendencia dentro de casa, habría que ver, cual es la respuesta externa, correspondiente a la ciudadanía en general.

Esos datos, al interior de los diferentes partidos son los siguientes: en el interior de Morena, Guillermina Magaly Deándar Robinson lidera con 21.7%; mientras que en el PAN, Luis René Cantú Galván encabeza con 39.6%; en el PRI, Vicky Ibarra registra 43.6% y en Movimiento Ciudadano, Rigo Ramos alcanza 34.4%.

Magaly, diputada local por el V Distrito de Reynosa, cuyo escenario central es la zona fronteriza, aunque ha realizado algunas actividades en la zona conurbada de Tampico. En su trabajo legislativo impulsa iniciativas para generar protección a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad, y busca fortalecer la seguridad para el sector femenino ante condiciones de violencia.

Sin duda Magaly Deándar es una de las figuras mejor posicionadas para la alcaldía de Reynosa. En su gestión legislativa viene aportando esfuerzos para concretar el proyecto de ampliación del puente fronterizo entre Reynosa y McAllen, el cual vendría a generar beneficios significativos para la región; esta obra es clave para atraer inversión extranjera, y vendría a fortalecer la infraestructura carretera y potenciar las oportunidades económicas para la región, lo cual se traducirá en empleo, bienestar y prosperidad.

MEJORAN PLAN DE OBRA 2026 PARA VICTORIA. – El Cabildo de Victoria que encabeza el alcalde Eduardo Gattás Báez, aprobó la propuesta presentada por la Secretaría de Obras Públicas Municipales, donde se priorizan obras de drenaje sanitario, mejoras de caminos rurales y estudios de suelos a calles por pavimentar.

En 2026, el programa de obra pública requiere una inversión de 115.5 millones de pesos, esta suma permitirá la ejecución de 86 acciones sociales y de infraestructura que mejorarán el entorno social de los victorenses.

En la orden del día, se incluyó un tema que involucra la seguridad y el bienestar de alumnas y alumnos del jardín de niños Laureana Wright González de la colonia Liberal, se dio entrada a la petición ciudadana para el cierre de un callejón de ese sector convertido en punto ciego para la delincuencia.

Otros asuntos analizados y debatidos, y que son temas trascendentales, fueron el abasto de agua y obras de infraestructura vial con el consenso general de presentar soluciones que competen a satisfacer necesidades humanas, el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida.

“DIABLITO” CHÁVEZ INVITADO DE HONOR EN LA COPA UAT 2026.- El Estadio Universitario Prof. Eugenio Alvizo Porras disfrutó de una noche mágica en el escenario de la inauguración y premiación de la 42ª edición del Torneo Infantil y Juvenil Copa UAT 2026. Al evento acudió el rector Dámaso Anaya Alvarado y refrendó su compromiso con el deporte formativo, al mismo tiempo enfatizó, que la Universidad seguirá abriendo este tipo de espacios para fomentar la práctica deportiva.

Hubo un gran ambiente festivo, enmarcado por la asistencia de más de tres mil asistentes, entre familias, entrenadores y pequeños futbolistas, que presenciaron la puesta en marcha de esta nueva edición, a cargo del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Dámaso Anaya Alvarado, evento que contó con Ricardo Chávez Soto, como invitado de honor y padrino de esta edición.

En su mensaje inaugural, el rector Dámaso Anaya agradeció a los padres de familia, por su confianza en la Universidad y por seguir haciendo de la Liga de Fútbol Infantil y Juvenil Copa UAT, el torneo más importante de Tamaulipas; asimismo resaltó que esta competencia, es semillero de grandes deportistas, que han sobresalido a nivel nacional e internacional, subrayando como ejemplo a Ricardo “Diablito” Chávez, como también se le conoce en el futbol profesional mexicano, y quien actualmente juega en la Liga MX para los Rayados del Monterrey.

Por su parte, Ricardo Chávez, agradeció al rector por la invitación para estar presente en este magno evento y apadrinar la edición 42 de Copa UAT, luego de invitar a niños y jóvenes a dejar su máximo esfuerzo en las canchas.