Por: Raúl Terrazas Barraza

Escuelas no serán guarderías

El adelanto de la salida de vacaciones de verano en las escuelas de educación básica tiene varias consecuencias, buena para los alumnos, porque se van a casa, mala para los padres de familia porque no tendrán cuidadores para sus hijos desde el cinco de junio y regular para los profesores, porque como quiera estarán más días en las Escuelas para cerrar el ciclo escolar.

Otra también mala es que, las escuelas quedarán más tiempo expuestas a la delincuencia común, esa que se dedica a saquear salones y oficinas, sin tomar en cuenta que allí es donde se forman las y los mexicanos del futuro, aunque, habrá la determinación del Gobernador del Estado, Doctor Américo Villarreal Anaya para que se redoble la vigilancia a través de las Guardias Nacional y Estatal.

Desde luego, el secretario de Educación de la entidad, Doctor Miguel Ángel Valdez García, tiene que apechugar, porque el acuerdo surgió en la 66 Reunión Nacional Plenaria del Consejo de Autoridades Educativas, que fijaría el inicio de clases para el ciclo lectivo que viene, el del 2026-2027, que será el 31 de agosto venidero y aguantar, se refiere a las críticas que podrán darse por los padres de familia ya que, no tendrán guardería gratis.

Ahora bien, el impacto que tiene esta determinación en el cumplimiento del programa escolar para cada nivel y grado queda a salvo, porque tienen desde ya hasta la fecha de adelanto para la conclusión de clases para ajustar los temas, aunque debe de asentarse que, tanto junio como los días de julio establecidos en el calendario las actividades escolares se reducían a estar en las escuelas, en especial las dos semanas de julio.

Referentes a las causas de adelantar la terminación las vacaciones escolares, aunque en la reunión de plenaria del Consejo de Autoridades Educativas, se le echó la culpa a las altas temperaturas que habrá para esas fechas, la realidad es que, es más por la celebración del Mundial de Fútbol en México, mismo que comienza el 11 de junio y en virtud de que, la fiebre por ese evento crece cada día más.

El Secretario de Educación Federal, Mario Delgado Carrillo, fue muy cauto al decir que también había otros factores para adelantar el ciclo escolar, pero, la verdad quedará al descubierto el año que viene, cuando los calorones sean los mismos y, como no habrá Mundial, las clases se terminaran conforme al calendario, que será a mitad de julio de 2027.

Los otros

Dos cosas son importantes al interior de los partidos políticos en estos tiempos de escasa actividad política, primero que nada, la lana, es decir, las prerrogativas a las que tienen derecho conforme a la Legislación y casi 51 millones y medio que le tocan al Partido Acción Nacional, bien vale la pena una confrontación de aspirantes de los dos bandos el de Mission, Texas-Reynosa y el de Xicoténcatl-Victoria.

Recordar que el IETAM asignó poco más de 224 millones de pesos para el financiamiento de los partidos en la entidad, los que, dicho sea de paso, son la mejor inversión que el Gobierno puede hacer a favor de la democracia, porque con este tipo de normativa, se impide que los partidos caigan en las garras financieras de grupos de interés que enlodarían los procesos electorales de donde emergen quienes despacharán en los cargos públicos Legislativos, Ejecutivos y desde el año pasado los de carácter judicial.

De esa bolsa, el partido que más prerrogativas tiene es el Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN, poco más de 90 millones de pesos, que representan más del 40 por ciento del total, después el PAN con los más de 51 ya mencionados y en tercer lugar el Movimiento Ciudadano al cual corresponde más de 23 millones de pesos.

Solo para completar la distribución de las prerrogativas, al Verde Ecologista le correspondieron para 2026, arriba de 20 millones de pesos, al PRI casi 19 millones y al Partido del Trabajo más de 16 millones.

La pugna por la dirigencia estatal del PAN, se da en un escenario en el cual todos están de acuerdo con que se vaya el exdiputado local plurinominal Luis Cantú Galván, quien se había quedado allí, porque no llegaba la convocatoria desde el Comité Nacional, pero, ya está aquí, por tanto, de inmediato las y los prospectos hicieron valer su intención al llevar los documentos que les den acceso al registro, cómo lo hiciera la exmagistrada y exsubsecretaria general de Gobierno en el sexenio panista de tristes recuerdos, Gloria Garza Jiménez.

El registro de las candidatas a la presidencia del Comité Estatal tiene como fecha límite de acuerdo con la convocatoria el 27 de mayo, luego, después de aprobadas las candidaturas, se llevarán a cabo las campañas en territorio para convencer a unos 10 mil panistas que conforman el padrón de que acudan el cinco de julio a votar para definir a la fórmula, en el entendido de que, tiene que ser mujer la presidenta y varón el secretario general, por ello César Verástegui Ostos, será el número dos del PAN.

La competencia se la darán los de Mission-Reynosa con la también exmagistrada y exdirectora del DIF en los malos tiempos del PAN, Omeheira López Reyna, esposa de Francisco Juárez excoordinador de Comunicación social del panismo, que habrá de registrarse, al igual que Zamira Guerrero, que hará el mal tercio.