Por: Raúl Terrazas Barraza

Los secretarios del Palacio

En el Congreso del Estado, dos secretarios de Gabinete del Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya cumplieron con la deferencia de acudir a ampliar la información contenida en el Cuarto Informe de la administración estatal que fue presentado en marzo pasado a la Legislatura 66.

El licenciado Héctor Villegas González de la General de Gobierno y el titular de la Secretaría de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, reforzaron con precisión los datos establecidos en el documento que las y los Diputados tuvieron en sus manos desde mediados de marzo cuando el propio secretario de Gobierno les entregó en representación del Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya.

Fue una pasarela interesante la de los dos secretarios que despachan en el Palacio de Gobierno y que, hasta podría decirse que se ven a diario, así que acudir el mismo día a comparecer con quienes integran la Legislatura 66, fue una coincidencia agradable.

El responsable de los dineros, dijo que hay una política financiera con planeación transparencia y responsabilidad, de ahí la confianza de la ciudadanía para cumplir con sus obligaciones tributarias con el Estado, porque en el 2025 se casi se alcanzaron los 12 mil 640 millones de pesos.

Este dato es dato básico para que el presupuesto de egresos, con todos sus componentes provistos por la Federación dieran por resultado un aumento en el Presupuesto de Egresos del Estado para este 2026 que fue por encima de los 81 mil millones de pesos.

También les dijo a las y los diputados que el gasto público está basado en resultados y sujeto a evaluación del desempeño, motivo por el cual, en eficiencia administrativa, Tamaulipas pasó del lugar 28 cuando comenzó el sexenio del Doctor Villarreal Anaya al sexto en el 2025, es decir, se avanzaron 22 lugares y la meta es mejorar en el futuro inmediato.

Por su lado el secretario General de Gobierno, Villegas González, habló de gobernabilidad en la entidad, de atención a la ciudadanía y de diálogo político siempre, dado que, el modelo de gobierno humanista conlleva a la transformación calculada en las políticas públicas de la administración.

La General de Gobierno está integrada por quizá unas dos decenas de Oficinas en las que se hacen desde trámites, revisión de Notarías, atención a los familiares de víctimas, la Protección Civil manejada desde la Coordinación Estatal, las Oficinas del Registro Civil y Catastral, el transporte de cuya oficina acaba de informarse sobre la cancelación de permisos de transporte urbano, porque ya no cumplen con los criterios previstos en las concesiones.

El titular de la oficina número dos del Gobierno del Estado, habló con determinación del asunto de la seguridad pública, de Reynosa y de la vigilancia en carreteras y aseguró que la idea es estar siempre cerca de la gente, con trabajo en territorio, resolver sus necesidades y fortalecer la gobernabilidad la paz social y el desarrollo de Tamaulipas.

Los otros

La designación que realizó el Congreso del Estado en la persona del expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas, licenciado Hernán de la Garza Tamez como Magistrado del Órgano de Administración de ese Poder, generó infinidad de comentarios, por fortuna, la gran mayoría positivos y unos tantos, en el sentido de que no se esperaba su estancia de nuevo en el área que ahora tiene a su cargo tras la elección en las urnas de la Mtra Tania Contreras López.

El punto es que, junto con el abogado Francisco Javier Ruiz Reta, rindió protesta ante los Legisladores, bajo la premisa de que, las y los diputados les designaron para fortalecer las instituciones y refrendar el compromiso con la legalidad, transparencia y la correcta función pública.

De alguna manera se esperaba que, de la Garza Tamez, se incorporara a las actividades gubernamentales, pero, se hacía más por el lado de la Fiscalía General de Justicia, aunque no en una chamba de fiscalizador, sino en alguna de las Fiscalías especializadas

En la Fiscalía General de Justicia, en la cual algunos cargos quedaron demasiado grandes a los invitados a colaborar, porque tuvieron problemas con el asunto del control y la confianza, el que sí paso fue el de Francisco Javier Ruiz Reta, quien se hace cargo del órgano de Control Interno, luego de que, las y los diputados del Congreso del Estado avalaron su postulación.

Desde luego el que tendrá que cuidar que los recursos en ese órgano autónomo que está a cargo del Mtro Jesús Eduardo Govea Orozco, aunque dijo algo trillado, que se comprometía a desempeñar su chamba con honestidad transparencia y que rendirá cuantas cuándo se le pidan.

La lógica es que, tiene que hacerlo, porque desde su oficina tiene que cuidarse a los administrativos para que las adquisiciones cumplan con los elementos señalados en la normatividad, comenzando con que se encuentren registrados en el padrón de proveedores del Gobierno de Tamaulipas.