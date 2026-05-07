Firma SEDENER convenio para fortalecer el Plan Estatal de Desarrollo de Tamaulipas

Reynosa, Tamaulipas.- Mayo 07 de 2026.- En sintonía con el Plan Nacional de Desarrollo y para fortalecer el Plan Estatal de Desarrollo impulsado por el gobernador Américo Villarreal, el titular de la Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel junto al subsecretario de Electricidad y Energías Renovables, Roberto Manuel Rendón, sostuvieron una reunión de trabajo con la empresa Zuma Energy México.

En dicha reunión, se estableció la firma de un convenio de colaboración entre la SEDENER y Zuma Energy, en representación de la empresa, suscribió el CEO en México, Shuiping TU, con lo que se suman sinergias para la coordinación y colaboración entre ambas instancias.

El secretario Walter Ángel destacó que, como parte de las actividades de la secretaría, se busca consolidar inversiones y mejores oportunidades para el desarrollo de proveeduría y servicios locales.

“El compromiso de esta empresa es hacer que las demás empresas de Tamaulipas se agreguen a las cadenas de valor y pueda haber un proceso de crecimiento y participen en los proyectos”, señaló.

Asimismo, se detonan espacios para la generación de empleos en beneficio de la población, para ello el intercambio de información y colaboración es fundamental para lograr concretar más y mejores oportunidades, tanto para el desarrollo de proyectos estratégicos, como para el beneficio de la industria, el comercio y la población en Tamaulipas.

Actualmente Zuma Energy opera el Parque Eólico Reynosa, uno de los más importantes a nivel nacional, ya que cuenta con una generación de 424 MW, con 123 turbinas en operación y se distribuye en 7,800 hectáreas en la ciudad de Reynosa.