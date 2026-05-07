Exhorta Secretaría de Salud a extremar precauciones ante altas temperaturas y prevenir golpe de calor

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 07 de 2026 .- La Secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, recomendó a la población hidratarse de manera constante y no exponerse de manera prolongada a los rayos del sol, además de utilizar ropa adecuada para evitar un golpe de calor.

Destacó que, a la fecha la Secretaría de Salud registra el primer caso de golpe de calor, uno más de insolación y 3 por deshidratación, a lo que consideró necesario incrementar las medidas de prevención.

“Es preocupante este clima que puede provocar el golpe de calor, por ello tenemos que tomar medidas como hidratarnos bien, usar ropa adecuada y es importante mencionar que hay zonas de hidratación en lugares estratégicos”, dijo.

Quien necesite de atención médica por motivo de las altas temperaturas, puede acudir a los centros de salud, en donde existe el personal y la indicación precisa para que estén atentos a cualquier situación que se pudiera registrara por las inclemencias del tiempo.

En relación al caso clínico de miasis humana, relacionada al gusano barrenador, informó que el paciente se encuentra estable y en su casa, al tiempo que resaltó que se trabaja de manera coordinada con las dependencias correspondientes e implementando los bloqueos sanitarios para su control y prevención.

En este contexto, hizo el llamado a la población para estar al pendiente de cualquier signo o síntomas que pueda hacer sospechar de este padecimiento, como el cuidar alguna herida, mantener las zonas limpias, libres de insectos y moscas, además de estar al pendiente de las personas que presentan mayor riesgo como las diabéticas, con enfermedades crónicas degenerativas, entre otras.

“Si presentan algún síntoma o sospecha de la enfermedad, pueden acudir a cualquier unidad de salud, ya que la atención a tiempo marca la diferencia”, mencionó.