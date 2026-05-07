Encabeza Gloria Garza registros para la dirigencia del PAN Tamaulipas

-Lanza el Comité Ejecutivo Nacional la convocatoria para elegir presidenta de Acción Nacional en el estado y la ex magistrada toma ventaja

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con más de 20 años de militancia en el Partido Acción Nacional, Gloria Elena Garza Jiménez atendió la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional para la renovación de la dirigencia en Tamaulipas, atendiendo así el respaldo de miles de panistas que le han mostrado su apoyo en los meses de espera en los que se definió el método de elección.

Los últimos minutos del miércoles 6 de mayo, la Secretaría General del partido blanquiazul a nivel nacional, emitió el documento en el que se convoca a las mujeres panistas de Tamaulipas para registrarse en la renovación de la dirigencia del Comité Directivo Estatal para el periodo 2026-2027.

Gloria Garza acudió la mañana de este jueves ante el Comité Directivo Estatal para presentar su carta de intención para participar en el proceso; por lo que ahora tendrá que reunir las firmas necesarias para formalizar su candidatura.

En fórmula, Garza Jiménez contenderá por la presidencia del PAN Tamaulipas con César Augusto Verástegui Ostos como Secretario General, quienes han recorrido el estado y han mantenido permanente contacto con la militancia durante su larga trayectoria al interior del instituto político.

De acuerdo al documento emitido por el CEN, la jornada electoral se llevará a cabo el próximo domingo 5 de julio en donde más de 9 mil panistas tamaulipecos podrán hacer válido su derecho a elegir quienes dirigirán los destinos de Acción Nacional en el estado.

Así mismo, esto representa un triunfo para la democracia del partido, pues sólo un Comité Directivo Municipal se manifestó a favor de la elección vía consejeros y un total de 26 organismos municipales rechazaron dicho método, por lo que será una elección abierta a las y los militantes.