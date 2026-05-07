El rector inaugura la Copa UAT 2026 con Ricardo “Diablito” Chávez como invitado de honor
Con un gran ambiente de fiesta deportiva, el Estadio Universitario Prof. Eugenio Alvizo Porras vivió una noche mágica durante la inauguración y premiación de la 42ª edición del Torneo Infantil y Juvenil Copa UAT 2026.
Ante más de tres mil asistentes, entre familias, entrenadores y pequeños futbolistas, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, puso en marcha el evento, el cual contó con Ricardo Chávez Soto como invitado de honor y padrino de esta edición.
En su mensaje inaugural, el rector Dámaso Anaya agradeció a los padres de familia, por su confianza en la Universidad y por seguir haciendo de la Liga de Futbol Infantil y Juvenil Copa UAT, el torneo más importante de Tamaulipas.
Destacó que esta competencia es semillero de grandes deportistas que han sobresalido a nivel nacional e internacional, subrayando como ejemplo a Ricardo “Diablito” Chávez, como también se le conoce en el futbol profesional mexicano, y quien actualmente juega en la Liga MX para los Rayados del Monterrey.
Dámaso Anaya refrendó su compromiso con el deporte formativo, y enfatizó que la UAT seguirá abriendo este tipo de espacios para fomentar la práctica deportiva, buscando promover la sana convivencia y formar excelentes ciudadanos.
Por su parte, Ricardo Chávez, agradeció al rector por la invitación para estar presente en este magno evento y apadrinar la edición 42 de Copa UAT, luego de invitar a niños y jóvenes a dejar su máximo esfuerzo en las canchas.
“Decirles que yo soy un egresado de esta Copa UAT, que yo jugué en los campos que han jugado ustedes; que yo también tuve los sueños, y decirles que todo sueño se puede cumplir si es lo suficientemente terco como para alcanzarlos”, dijo Ricardo Chavez a los niños y jóvenes.
En la ceremonia se contó con la presencia del director del Instituto del Deporte en Tamaulipas, Manuel Virues Lozano; el secretario de Vinculación de la UAT, Rogelio de Jesús Ramírez Flores y el presidente del Club de Futbol Correcaminos, Armando Arce Serna, entre otras autoridades.
Posteriormente, se llevó a cabo la premiación a los campeones de Liga y Copa, subcampeones y terceros lugares de la edición 2025, en las distintas categorías, además de la entrega de reconocimientos a los goleadores y mejores porteros, así como material deportivo a los equipos.
En esta edición del torneo Copa UAT, participan 162 equipos en diferentes categorías infantiles y juveniles reuniendo a un total de 2 mil 916 niños y jóvenes victorenses.