Américo y María celebran a las madres y llevan brigada de servicios a Abasolo

-El Gobernador del Estado y la Presidenta del DIF Tamaulipas encabezaron una brigada con motivo del Día de las Madres, a la que llevaron servicios, apoyos y convivencia para más de 3 mil 500 personas de comunidades cercanas

Abasolo, Tamaulipas.– Mayo 07 de 2026.- En un ambiente de cercanía y compromiso social, el gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta del DIF Tamaulipas, María de Villarreal, encabezaron la Brigada “Transformando Familias”, en la que más de 3 mil 500 personas se reunieron para recibir servicios, apoyos y convivir en el marco de la celebración del Día de las Madres.

Desde temprana hora, familias de la cabecera municipal, así como de comunidades cercanas y municipios vecinos, acudieron para aprovechar la atención integral brindada por dependencias y organismos de los tres niveles de gobierno, quienes ofrecieron servicios personalizados y entregaron apoyos funcionales a personas, grupos y población de atención prioritaria.

Durante su mensaje, el gobernador Américo Villarreal Anaya destacó que esta celebración no solo reconoce a las madres, sino también su papel fundamental en el desarrollo social.

“Porque detrás de cada hogar que sale adelante, detrás de cada hija o hijo que logra superarse, detrás de cada familia que lucha con esperanza, casi siempre hay una madre entregando todo con amor, sacrificio y responsabilidad”, dijo.

Asimismo, reiteró que los gobiernos de la transformación continuarán trabajando con unidad y sentido humanista.

“Porque cuando una madre tiene oportunidades, hay más bienestar en la familia; cuando una familia vive mejor hay más esperanza en la comunidad, y cuando el bienestar y la esperanza llegan al pueblo hay más Tamaulipas”, expresó.

Por su parte, la Presidenta del DIF Tamaulipas resaltó el enfoque de paz y convivencia que impulsa el organismo.

“Hoy es tiempo de mujeres y para eso siempre ponemos por delante el amor, el cariño y todos a trabajar como mensajeros de paz que somos en el DIF y que todos llevemos este mensaje de amor y de convivencia sana, todos juntos disfrutándonos. Muchas felicidades a todas las mamás, a todas las mujeres y gracias por venir a esta fiesta que les hemos dedicado con mucho cariño para todas”.

En el evento, las autoridades convivieron con las familias asistentes y realizaron la entrega directa de apoyos como tinacos, despensas, enseres domésticos, colchones, artículos de belleza, materiales para construcción, microcréditos y aparatos auditivos, entre otros beneficios, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de quienes más lo requieren.

Además, se atendieron de manera directa las necesidades y propuestas de la ciudadanía, brindando especial atención a aquellas orientadas al bienestar de la población de atención prioritaria.

En esta jornada participaron las Secretarías de Salud, Educación, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, General de Gobierno, Desarrollo Energético, Turismo, Economía, Seguridad Pública, Finanzas, Obras Públicas, Administración, Bienestar Social, Desarrollo Rural, Recursos Hidráulicos, del Trabajo, Anticorrupción y Buen Gobierno, así como diversos institutos y programas gubernamentales.

Con estas acciones, el DIF Tamaulipas reafirma su compromiso de llevar servicios y apoyos a las comunidades más alejadas, a través de brigadas que continuarán realizándose durante el resto del año.