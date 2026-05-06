POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Movimiento del sombrero en Tamaulipas ¿legítimo o pirata?

No es un partido político por ahora, pero si un movimiento socio-político, bajo el impulso de un “sombrero ajeno”, y dice ser una red nacional, que bajo el concepto de almas de la caridad se organizan, hacen presencia en el escenario público como cualquier partido. Desde luego tiene a un principal promotor en Tamaulipas, que se hace llamar coordinador estatal del proyecto, cuyo nombre es Alternativa Ciudadana.

Justifican su existencia, es decir, la del movimiento, el cual surge ante el descontento social frente a los partidos políticos tradicionales. Para que quede claro, insiste la vocería: “No se trata de una fuerza política, sino de una red de apoyo social”. Cuestión de seguirle los pasos al susodicho, pero este, como otros tantos movimientos sociales y personajes, surgidos del descontento, terminan irremisiblemente en partido político o en candidato, o ambas cosas.

Así que, tome nota de este nombre: José Antonio Ruiz Velázquez, es el Coordinador Estatal en Tamaulipas de la Red Nacional del Movimiento del Sombrero. Ahora bien, no sabemos si esta red es “pirata” o legítima, porque los antecedentes que existen, dejan entrever que en algún momento la viuda de Manzo, va a emprender un proyecto político bajo la sombra del quien fuera alcalde de Uruapan, y cuyo trágico final medio México se enteró.

Treinta y dos movimientos similares, deben de estar siguiendo los mismos pasos en los 31 estados del país y la Cd. de México. En esa perspectiva, falta ver, que dice la viuda, Grecia Quiroz, quien, en algún momento elevó la voz para advertir que no permitiría que grupos o sectores ajenos a su esposo, utilicen el nombre con fines personales, de quien fuera su esposo.

La señora Grecia, llamó oportunismo, al “agandalle” del legado del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, de ahí que registrara el “Movimiento Independiente del Sombrero”, y el nombre del finado, convirtiéndolos en marcas bajo su potestad ante el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), veremos que tanto funciona este blindaje.

Pero no todo está perdido para José Antonio Ruiz Velázquez de Tamaulipas y sus homólogos en el resto del país. El IMPI concedió el registro de las dos marcas mencionadas con exclusividad para la viuda y <genuinos seguidores del movimiento>. Es decir, sólo ellos, Grecia Quiroz y los legítimamente identificados con el movimiento del sombrero, podrán explotar comercial y políticamente ambas marcas, esa década concluye al 8 de enero de 2036, a partir de ahí podrá escribirse otra historia. Por lo pronto, todo indica que va a haber “sombrero para rato”.

75% DE EFECTIVIDAD EN LOCALIZAR DESAPARECIDOS: En la comparecencia ante el Congreso de Tamaulipas, el Secretario General de Gobierno, Héctor Villegas, resalta de manera sobresaliente la efectividad en la localización de personas desaparecidas. Al respecto precisó que se atendieron 631 reportes que ameritaron búsqueda inmediata, obteniendo como respuesta un saldo de 474 personas localizadas, esto representa el 75.12 %, es decir las tres cuartas partes de la población objetivo fue rescatada.

Luego agregó a 37 personas más, a las localizadas, logrando un total de 511; seguramente es un segundo corte, que no entendemos porque no realizó la suma total desde el principio, con un saldo más alentador.

La cuestión es que las desapariciones de personas, es un tema muy sensible, y obviamente todos quisiéramos un 100 %. Pero dadas las condiciones que vive el país desde 2006, cuando se inicia la guerra contra la delincuencia organizada y lo que Tamaulipas registró a partir de ahí, tenemos que aceptar como buenos resultados en esa gestión.

Pero lo más importantes, es el reconocimiento de la existencia del problema, es el punto de partida para aportar soluciones.

En cuanto a la atención a víctimas, la Comisión Estatal brindó mil 697 apoyos inmediatos y 6 mil 935 acciones de seguimiento, que incluyen acompañamiento, atención médica, gastos funerarios y apoyo en traslados. La mejor ayuda, es la que llega en los momentos más difíciles, la oportunidad de estos apoyos siempre será un aliento para las familias afectadas en momentos que constituyen en muchas ocasiones, la peor vivencia de su existencia.

OTORGAN A LA UAT NUEVAS PATENTES Y DISEÑOS INDUSTRIALES.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) bajo el rectorado del doctor Dámaso Anaya Alvarado, registró durante el último año, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), innovaciones orientadas hacia la salud pública y el medio ambiente, además de soluciones para la industria y la logística.

La UAT cuenta con un total de 21 registros ante el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial); en 2025 se sumaron dos diseños industriales y tres patentes que garantizan la protección del conocimiento científico y tecnológico de los investigadores universitarios, se trata de innovaciones orientadas hacia la salud pública y el medio ambiente, además de soluciones para la industria y la logística. ”

Los referidos registros fueron realizados por investigadores de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de Tampico; otro corresponde a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Cd. Victoria y uno más, de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán.