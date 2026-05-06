Fortalece UT Matamoros innovación ambiental con huerto tecnológico

Matamoros, Tamaulipas.- Mayo 06 de 2026.- La Universidad Tecnológica de Matamoros (UTM) impulsa la innovación, la creatividad, la tecnología y una profunda conciencia ambiental entre sus estudiantes con el proyecto del “Huerto Sustentable e Inteligente”, señaló Diana Masso Quintana, rectora de la universidad.

Compartió que esta es una destacada iniciativa desarrollada por estudiantes de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial, que combina creatividad, tecnología avanzada y una sólida conciencia ambiental, con el objetivo de generar soluciones innovadoras que respondan a los desafíos ecológicos actuales.

Indicó que, durante el recorrido que hizo al huerto, las y los estudiantes presentaron detalladamente el funcionamiento del sistema, el cual contempla la siembra de frutas y verduras con potencial para la generación de electricidad.

Enfatizó que el huerto incorpora un sistema de ingeniería para la canalización del agua de descarga de los equipos minisplit, la cual es captada, reutilizada y dirigida hacia la cisterna que abastece el riego, promoviendo con ello el aprovechamiento responsable y eficiente de los recursos hídricos dentro de la institución.

Resaltó que este tipo de proyectos reflejan el compromiso inquebrantable de la comunidad estudiantil por impulsar propuestas que contribuyan al cuidado del medio ambiente y al desarrollo de tecnologías sustentables con impacto real en la sociedad.

Recalcó que, con estas acciones, la UT Matamoros continúa fortaleciendo una formación académica de excelencia basada en la innovación y el desarrollo tecnológico, impulsada por el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, quienes reafirman su compromiso con el talento y la transformación de la juventud tamaulipeca.