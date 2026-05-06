Dialogando

Gobernadores buenos y malos… juzgue usted quien…

Por Roberto Olvera Pérez

El caso de Rubén Rocha Moya, ex gobernador de Sinaloa, es uno de los raros sucesos en donde un gobernador en México no termina su periodo. Son raros, rarísimos los casos de mandatarios estatales que no terminan su encargo, no solo en Tamaulipas, sino en todo el país. La razón constante de que esto pase es que son electos por 6 años y por tanto tienen la obligación de cumplirle al pueblo una gestión completa todo el tiempo y en todo lugar.

En el estado de Tamaulipas desde 1940 hace casi un Siglo todos los gobernadores han terminado su periodo, basta con mencionar a los ocho últimos: Enrique Cárdenas González (1975-1981), Emilio Martínez Manautou (1981-1987), Américo Villarreal Guerra (1987-1993), Manuel Cavazos Lerma (1993-1999), Tomás Yarrington Ruvalcaba (1999-2004), Eugenio Hernández Flores (2005-2010), Egidio Torre Cantú (2010-2016) y Francisco Javier García Cabeza de Vaca (2016-2022). La respuesta a este asunto es lógica, el poder se busca para ejercerlo, no para dejarlo así que solo una causa grave podría motivar el fin del encargo.

En Tamaulipas, si recordamos, el último gobernador que no completó su encargo de 6 años fue el Licenciado Hugo Pedro González Lugo, de Nuevo Laredo, quien fue electo para el periodo (1945-1951), y nada más fue gobernador del estado de Tamaulipas del 5 de febrero de 1945 al 9 de abril de 1947. Su mandato, se interrumpió anticipadamente debido a la desaparición de poderes decretada por el Senado, convirtiéndose en uno de los gobernadores más jóvenes en la historia del estado.

De ahí en adelante todos los gobernadores electos por 6 años han hecho su trabajo en el tiempo estimado desde el gobernador Horacio Terán Zozaya, del periodo (1951-1957), lo que nos demuestra que lo sucedido en Sinaloa en estos últimos días fue realmente una causa grave, no solo por los pronunciamientos en contra del gobernador, sino por la situación especial que realmente se vive en ese estado desde el pasado 7 de septiembre de 2024; en donde empezó a vivirse una situación insostenible que no permitió un buen gobierno y mantener en buenas condiciones la seguridad pública.

Pone en marcha UAT transporte gratuito piloto para estudiantes del sur de Tamaulipas

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) puso en marcha un proyecto piloto ambicioso de transporte gratuito en la zona conurbada del sur del estado. Esto con el fin de apoyar la movilidad de sus estudiantes.

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado informó que esta iniciativa opera en fase de prueba para facilitar el traslado seguro, eficiente y gratuito de sus estudiantes que se preparan en las facultades del Centro Universitario Sur.

En ese contexto, explicó que inició la ruta Altamira–Centro Universitario Tampico Madero, la cual responde a la necesidad de acercar más beneficios a la comunidad estudiantil y generar mejores condiciones para que las y los jóvenes puedan acceder de manera más cómoda y segura a sus actividades académicas, deportivas y formativas que ofrece la institución; consolidando así una universidad cercana, humanista y comprometida con la juventud tamaulipeca.

NOTAS CORTAS

1.- Conmemora Jaumave el 164 Aniversario de la Batalla de Puebla. Con una ceremonia cívica, autoridades municipales de Jaumave, alumnos de educación básica y padres de familia se llevó a cabo el acto cívico conmemorativo por el 163 aniversario de la Batalla de Puebla, una fecha histórica que representa el valor, la unidad y el amor por México. En la ceremonia se dio cita la ciudadanía en general, para rendir homenaje a uno de los acontecimientos más importantes de la historia nacional. La ceremonia fue coordinada por el C.A.M. “Profr. Ramón Flores Estrada”, quienes rindieron honores a la patria mediante diversas expresiones cívicas y culturales.

En el evento estuvieron presentes autoridades municipales, integrantes del Cabildo, así como el alcalde Manuel Báez Martínez, acompañado de su distinguida esposa Yesenia Huerta Abundis, quienes encabezaron esta significativa conmemoración.

2.- Las reinas del hogar son las más importantes para Victoria. Con el objetivo de reconocer el amor, la entrega y el papel fundamental que desempeñan las madres dentro de las familias victorenses, el Gobierno Municipal de Ciudad Victoria, prepara para este viernes 8 de mayo un gran festejo con motivo del “Día de las Madres”, donde seguramente habrá música, sorpresas y una gran convivencia familiar dedicada a consentir a todas las mamás del municipio. El evento lo encabezará el alcalde Lalo Gattás y su señora esposa, Lucy de Gattás, donde también se les hará entrega de un detalle a todas las mamás presentes, como muestra de reconocimiento a su labor y dedicación dentro de las familias victorenses y obviamente por el papel fundamental que desempeñan como pilares de la sociedad.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco