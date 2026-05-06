Destaca Secretaría General de Gobierno resultados en gobernabilidad, atención ciudadana y derechos humanos en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 06 de 2026.- En el marco de la Glosa del Cuarto Informe del estado que guarda la administración pública de Tamaulipas que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, compareció ante las diputadas y diputados de la 66 Legislatura, encabezados por el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Arturo Ojeda Castillo, para presentar los avances, resultados y compromisos de la dependencia a su cargo.

Durante su intervención, Villegas González enfatizó que el poder público se ejerce para servir al pueblo y no para privilegiar intereses personales o de grupo. “Afirmar que éste es un gobierno al servicio del pueblo no es una consigna, es una forma diferente de ejercer el poder público: un gobierno que escucha, dialoga y actúa con sensibilidad social”, señaló.

Durante este periodo, dijo, “nuestra secretaría ha trabajado de manera constante para garantizar la atención ciudadana y fortalecer la gobernabilidad en Tamaulipas. Se realizaron trámites de bolsa de empleo, audiencias y solicitudes diversas, atendidos de manera oportuna y eficiente. Hemos promovido un diálogo permanente con actores políticos y sociales, consolidando acuerdos que fomentan un Tamaulipas más justo, incluyente y con mayor bienestar para todas y todos”.

En materia de atención a víctimas y protección jurídica, se brindan atenciones inmediatas y de seguimiento, incluyendo acompañamiento, reembolsos, canalización médica, gastos funerarios y viáticos. Asimismo, realizan terapias y evaluaciones psicológicas, así como gestiones de apoyo educativo. A través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, otorgan apoyos inmediatos por 16.5 millones de pesos, reforzando el compromiso con quienes más lo necesitan.

Villegas González, dijo que en cuanto a la búsqueda de personas, se atendió el 100% de las 723 solicitudes recibidas mediante protocolos y colaboración interinstitucional, fortaleciendo la eficacia en la localización de personas desaparecidas.

Respecto al registro civil y los derechos ciudadanos, detalló que se expidieron actas a bajo costo y se realizaron registros de nacimiento, matrimonios, divorcios y defunciones. Se efectuaron visitas a notarías y se atendieron quejas ciudadanas, aplicando amonestaciones y sanciones cuando fue necesario. Además, el Instituto Registral y Catastral agilizó procesos de escrituración y llevó a cabo numerosos trámites, garantizando transparencia y eficiencia en la gestión.

“En materia de Protección Civil y atención a emergencias, realizamos inspecciones, revisiones de programas internos y cursos de capacitación. Se brindaron servicios de emergencia, destinando más de 14.7 millones de pesos en equipamiento, vehículos y herramientas especializadas, fortaleciendo la prevención y atención ante contingencias”.

En el ámbito de derechos humanos e inclusión social, se atendieron recomendaciones emitidas por la CNDH, cumpliendo con puntos pendientes de administraciones anteriores. ” También realizamos sesiones del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, promovimos la inclusión de personas con discapacidad mediante capacitaciones, y fortalecimos la inclusión laboral y económica a través de talleres orientados a potenciar la autonomía y las oportunidades de la población vulnerable”.

En migración y educación, dijo que se apoyaron a menores nacidos en Estados Unidos para obtener su doble nacionalidad y gestionamos pasaportes, garantizando la continuidad educativa de estudiantes y su inscripción en nivel básico, promoviendo la inclusión y el acceso a oportunidades educativas.

En el tema de transporte público, informó que se llevaron a cabo revisiones documentales y mecánicas, supervisiones y traslados adaptados para personas con discapacidad. “Capacitamos a operadores y autorizamos cambios de características, cambios de modalidad y altas de nuevas unidades, fortaleciendo la modernización, la eficiencia y la calidad del servicio”.

Villegas González destacó que la administración estatal busca atender las causas y no solo las consecuencias, garantizando bienestar, oportunidades y dignidad para todas y todos. Reconoció la coordinación con el Poder Judicial, los 43 Ayuntamientos y el Congreso del Estado, bajo la premisa del respeto al municipio libre y a sus atribuciones constitucionales.

“El humanismo como guía para el buen gobierno implica que servir al pueblo no se limita a una etapa, es una vocación permanente. Con esa convicción seguimos aportando al presente y futuro de Tamaulipas, porque cuando se trabaja por el pueblo y con el pueblo, siempre hay nuevas causas que defender y nuevos caminos que construir”, concluyó.