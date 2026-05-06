Concientiza DEMA a estudiantes de primaria sobre violencia de género

-La SSPT realiza acciones preventivas desde la infancia

Altamira, Tamaulipas.- Mayo 06 de 2026.- Como parte de las acciones implementadas por la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA) de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), se llevó a cabo una plática de sensibilización sobre violencia de género dirigida a estudiantes del nivel básico.

Para ello, personal del Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes ubicado en el municipio de Altamira visitó la Escuela Primaria ‘’Gral. Emiliano Zapata’’, para dialogar con alumnos y alumnas que se encuentran cursando el segundo grado.

Para garantizar un aprendizaje de los temas expuestos, la plática se complementó con imágenes para colorear y rondas de preguntas, respuestas y opiniones respecto al tema.

De esta manera, la SSPT trabaja siguiendo el primer eje de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que consiste en atender las causas del delito y su prevención desde la infancia.