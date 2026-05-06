Capacitan a cazadores para fomentar el aprovechamiento responsable de la fauna

La Comisión de Caza y Pesca Deportiva impulsa la profesionalización de la actividad cinegética mediante acciones de capacitación que promueven prácticas legales, seguras y sustentables para el cuidado de la vida silvestre



González, Tamaulipas.- Mayo 06 de 2026.- Para promover una actividad cinegética más segura, legal y sustentable, la Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas impulsó en el municipio de González el Curso de Cacería Responsable, como parte de una estrategia orientada a profesionalizar este sector, fortalecer el manejo adecuado de la vida silvestre y fomentar el aprovechamiento ordenado de los recursos naturales.

La capacitación fue impartida por Carlos Monge y contó con la presencia del vocal de la Comisión, Luis Eduardo García Reyes, en compañía del presidente municipal, Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, quienes respaldaron este esfuerzo de coordinación institucional para fomentar mejores prácticas entre quienes participan en esta actividad.

García Reyes comentó que este curso busca que las y los asistentes cuenten con mayor información sobre el respeto a la normatividad, la seguridad en el campo y la importancia de conservar los ecosistemas donde se desarrolla la cacería deportiva.

Explicó que además de fortalecer la cultura cinegética, estas acciones contribuyen a generar conciencia sobre el valor de la fauna silvestre y el desarrollo responsable de una actividad que, bien regulada, puede aportar beneficios sociales, ambientales y económicos para las comunidades.

Con este tipo de capacitaciones, el Gobierno de Tamaulipas, bajo la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, impulsa el trabajo conjunto entre instituciones, municipios y sectores productivos, para avanzar hacia un desarrollo ordenado, sustentable y con sentido social.