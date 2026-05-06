A través de su guía bilingüe, Tamaulipas seguro te enamora

-En español-inglés muestra lo más emblemático de los destinos turísticos, incluyendo turismo comunitario y deportivo, entre otros más



Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 06 de 2026.- Descubre por qué Tamaulipas seguro te enamora a través de su preciosa guía turística bilingüe de 114 páginas, una publicación que celebra lo mejor de nuestros destinos: playas, naturaleza, cultura y experiencias inolvidables.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en la entidad, destacó que esta guía español-inglés, es parte del trabajo que se realiza a través de los Tianguis Turísticos, donde se concretan citas de negocios, inversiones, acuerdos, alianzas, entre otras más.

La guía en conjunto con la revista especializada en turismo, México Desconocido, va acompañada de un mensaje del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Ahí destaca que “En el Gobierno del Estado creemos que el turismo es una actividad estratégica para el desarrollo integral. Impulsarlo significa generar bienestar, fortalecer las economías locales, proyectar nuestra identidad y consolidar la confianza en nuestro estado”.

También señala que la guía es una invitación a conocer un Tamaulipas diverso, hospitalario y lleno de oportunidades. Sean siempre bienvenidas y bienvenidos a Tamaulipas.

Puntualizó que el gobernador se ha convertido en el mejor impulsor del turismo, al mejorar la seguridad con más Estaciones Seguras, impulsar infraestructura como la Autopista Mante–Ocampo–Tula y aprovechar las oportunidades para invitar a conocer esta hermosa tierra.

“Todo ello se ha traducido en el incremento constante de visitantes, derrama económica e inversiones con gran impulso al empleo y a los beneficios de las comunidades”, concluyó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.