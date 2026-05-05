Suma Tamaulipas más medallas en la Olimpiada Nacional 2026; caen tres de oro, una de plata y una de bronce

Guadalajara, Jalisco.- Mayo 05 de 2026.- La Delegación de Tamaulipas tuvo una jornada productiva al conquistar un total de cinco medallas, tres de oro, una de plata y una de bronce, en la disciplina de Tiro Deportivo, dentro de la Olimpiada Nacional que se realiza en Guadalajara.

En la modalidad de Skeet por Equipos Mixtos, categoría 21-23 años, la dupla conformada por Lesly Treviño Olvera y José Gabriel Hernández obtuvo la medalla de oro.

José Gabriel Hernández también se coronó en Skeet Individual, logrando su segunda presea dorada, mientras que Juan Treviño hizo lo propio en la categoría 18-20 años.

En esa misma prueba, José Daniel Vera consiguió la medalla de plata, con el que sumó otro resultado positivo para la delegación.

Asimismo, Sebastián Gutiérrez Martínez aportó medalla de bronce en la prueba de 25 metros tiro rápido, categoría 18-20 años, bajo la dirección del entrenador Arnoldo Rodríguez Cano.

Manuel Virués Lozano, director del Instituto del Deporte de Tamaulipas, dijo que se cuenta con el respaldo institucional del Gobierno de Tamaulipas que encabeza Américo Villarreal Anaya y que estos resultados forman parte del trabajo coordinado por el cuerpo técnico, donde también destaca la labor de Guillermo Sámano. La competencia continuará en próximos días para esta disciplina.