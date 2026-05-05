Registra Tamaulipas más de 207 mil huevos de tortuga lora en temporada 2026

-La Comisión de Parques y Biodiversidad fortalece acciones de vigilancia, monitoreo y protección de nidos en el litoral tamaulipeco

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Mayo 05 de 2026.- La Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas informó que durante la temporada 2026 se han registrado 2 mil 307 nidos y 207 mil 251 huevos de tortuga lora en los distintos campamentos ubicados en el litoral del estado, como parte de las acciones permanentes de conservación y protección de esta especie emblemática.

El vocal de la Comisión, Eduardo Rocha Orozco, destacó que estos resultados reflejan el trabajo coordinado que se realiza para salvaguardar la reproducción de la tortuga lora, considerada una de las especies más representativas del Golfo de México.

De acuerdo con el reporte oficial, el campamento de Altamira concentra el mayor número de registros, con 812 nidos y 71 mil 495 huevos, seguido por: Tepehuajes: 533 nidos y 47 mil 445 huevos; Ciudad Madero: 497 nidos y 45 mil 170 huevos; La Pesca: 418 nidos y 38 mil 746 huevos; Playa Bagdad: 34 nidos y 3 mil 214 huevos y Mezquital: 13 nidos y mil 181 huevos.

Estas acciones forman parte de la política ambiental impulsada por el Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya, orientada a la protección de la biodiversidad y la preservación de especies en su entorno natural.

Rocha Orozco dijo que la Comisión de Parques y Biodiversidad reiteró que continuará fortaleciendo las labores de vigilancia, monitoreo y resguardo de nidos, así como las estrategias de conservación que permitan garantizar la reproducción y supervivencia de la tortuga lora en las costas tamaulipecas.