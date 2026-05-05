POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Tampico, más de medio siglo en la alternancia

Con la mirada puesta en los próximos comicios de 2027, uno de los municipios más interesantes es Tampico, por ser de los primeros en Tamaulipas donde gobernó la oposición, y en el cual la alternancia ha tenido su mejor terreno; los últimos 30 años dan testimonio de ello, dado que, en 10 trienios del ayuntamiento, en 5 ondeó la Bandera Tricolor que distingue al PRI; en 4 el PAN y en el actual es mandatado por Morena, esto representa un 50% de victorias contrarias al Revolucionario Institucional, que era invencible

Pero la historia de la alternancia tampiqueña se inició más atrás, hace 19 trienios, con el triunfo de Fernando San Pedro Salem, bajo la bandera del PPS (Partido Popular Socialista), fue en 1972 la primera derrota del legendario PRI. “El Pich” como lo llamaban afectuosamente ya había sido presidente municipal en los años 40 por el Partido Tricolor, y esa vez (en los 70´s), corrían los rumores, que el candidato no fue del gusto de don Emilio Portes Gil, que tras bambalinas y con avanzada edad seguía “dedeando” a candidatos.

Cierto o no, la cuestión fue que un exalcalde priista volvía a competir electoralmente, pero por las siglas del PPS. Ese es el punto de partida de la historia de la alternancia en el Puerto Jaibo que a la fecha ha dado 6 periodos municipales de oposición, son 18 años de 54 años contados a partir de 1972, cuando surgió el primer gobierno de oposición en Tampico.

2.- En ese marco de consideraciones, y con el agregado que aportan los resultados de la encuestadora GobernArte, las preferencias por partido, ponen a la cabeza a Morena con 37.9 %, seguida del PAN que obtuvo el 28.1 por ciento; en tercer lugar, al PRI con 9.3 %; MC 6.5 %, PT 2.3 %, el PVEM con 1.9 %. Mientras que el 14 %manifestó que no votaría por ninguno de estos partidos.

Eso es por partidos, pero los posibles candidatos, que presenta una clara identidad con las siglas y colores de los diferentes institutos políticos obtuvieron los siguientes resultados hacia el interior de su partido: Mónica Villarreal Anaya lidera con 32.9% de Morena; Jesús Nader por el PAN, encabeza con 47.7%; Mercedes del Carmen Guillén por el PRI, registra 19.4% y Amalia Ávalos de MC alcanza 31.8%.

Ese es el panorama previo a la definición de candidaturas en la arena territorial de la ciudad y puerto de Tampico. Aunque Morena ha hablado de la posibilidad de no ir en coalición (en el escenario nacional), la realidad es que, en esta época, ningún partido puede ir sin aliados, si quiere alcanzar una victoria, contundente y sin objeciones.

Por otra parte, dejar en libertad a posibles aliados, es sumar adversarios y cavar una posible derrota.

AMÉRICO IMPULSA INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD. –

El Gobierno de Tamaulipas, que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya, no ha puesto reparos en invertir y con ello fortalecer al sistema estatal de salud, abatir los rezagos en infraestructura hospitalaria, y hacer lo necesario para garantizar atención médica oportuna y de calidad para los tamaulipecos.

Entre las acciones emprendidas, destacan los trabajos de modernización en el Centro Oncológico de Tamaulipas en esta ciudad capital, con los cuales va a mejorar la capacidad de atención al público, al mismo tiempo ofrecer servicios más eficientes y dignos a los usuarios de esta unidad.,

Otros resultados, se podrá apreciar muy pronto al entrará en operación el Hospital General de Ciudad Madero, una obra estratégica que fue rescatada y retomada por la presente administración estatal. Este proyecto y otros que permanecían inconclusos, han logrado avanzar gracias al respaldo del gobierno federal, encabezado por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y permitirá beneficiar a más de 500 mil habitantes de la zona sur de Tamaulipas.

Estas acciones están bajo la supervisión de la secretaría de Obras Públicas del Estado, de la que es titular Pedro Cepeda Anaya, quien cumple a cabalidad las instrucciones dictadas por el gobernador Américo Villarreal, médico de profesión, cuya circunstancia le permite observar con precisión, el alcance de las obras en cuestión, que estén dentro del marco, que asegure un cumplimiento óptimo de las instituciones que tienen bajo su responsabilidad el cuidado de la salud.

PROYECTO PILOTO DE TRANSPORTE GRATUITO EN LA UAT. – La iniciativa de modalidad impulsada desde la rectoría de Dámaso Anaya Alvarado, que en esta etapa piloto, beneficiará a la comunidad universitaria de Tampico, Madero y Altamira, arrancó su etapa de prueba, y vendrá a apoyar el desplazamiento de sus estudiantes en forma gratuita en la zona sur del estado. La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) impulsa este proyecto piloto de transporte gratuito en la zona conurbada del sur del estado.

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado detalló, que la iniciativa se encuentra en operaciones y en fase de prueba, con el propósito de facilitar el traslado seguro, eficiente y gratuito de sus estudiantes que se preparan en las facultades del Centro Universitario con influencia en Tampico, Madero y Altamira.

El propósito es generar más beneficios a la comunidad estudiantil, y mejores condiciones a las y los jóvenes, para que puedan acceder de manera más cómoda y segura a sus actividades académicas, deportivas y de formación que ofrece la Universidad.

En este proyecto se dispone de un autobús exclusivo para estudiantes de la UAT, que podrán acceder mediante la presentación de su credencial vigente.