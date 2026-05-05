POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Plan B reducirá 62 curules a Cabildos tamaulipecos

Empieza la cuenta regresiva, la reforma electoral federal, conocida como “Plan B”, se encuentra en la mesa de decisiones del Congreso de Tamaulipas, el cual dispone de apretados 26 días para armonizar la legislación local con la federal, misma que establece la reducción del número de regidores y síndicos en los cabildos, que, en el caso de nuestra entidad, se estima puedan desaparecer hasta 62 cargos, entre síndicos y regidores.

Esta reducción de puestos tiene como propósito poner límites al gasto público en los ayuntamientos, la reforma impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, dibuja como objetivo principal, reducir el gasto público en los ayuntamientos, para ello pone límites, un máximo de 15 regidurías por administración municipal, la fecha límite para realizar las modificaciones necesarias dentro del marco de la ley, es el próximo 30 de mayo.

Esta norma impactará principalmente en los municipios más poblados de Tamaulipas, es el caso de Reynosa, Matamoro, Tampico, Altamira, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria.

Para el efecto, el Congreso deberá ajustar la Constitución local y el Código Municipal antes de que comience el proceso electoral 2026-2027, el cual inicia la segunda semana de septiembre de 2026.

La reducción en el número de regidores entrará en vigor para la integración de los ayuntamientos que iniciarán funciones en octubre de 2027. La reforma implica cambios en los artículos 115 y 116 de la Constitución Federal, lo que obliga a la legislatura de Tamaulipas a reconfigurar la estructura de sus gobiernos municipales.

La cuestión es que el presente mes de mayo deberá definirse la reducción de gastos al INE, así como el presupuesto que se canalizan a los diputados locales de los diferentes congresos estatales, entre ellos el de Tamaulipas, de igual forma, pasarán a la “báscula” los recursos económicos destinados a partidos políticos.

El “Plan B” de la Reforma Electoral que impulsó la presidenta Sheinbaum y que fue aprobado por el Poder Legislativo de las entidades, se propone limitar los altos costo del sistema político electoral, reducir el número de regidores y síndicos, eliminar estructuras que consideró innecesarias, prestaciones como los seguros de gastos médicos mayores, y reduce los bonos y pensiones “doradas”, pone límite a los que fueran altos costos del sistema político electoral, en síntesis disminuye presupuestos a los congresos locales.

En fin, cierra el paso a privilegios, establece topes máximos a las remuneraciones de funcionarios electorales y autoridades locales, asegurando un marco de austeridad. La finalidad es que los ahorros obtenidos se destinen a obras de infraestructura pública.

BAJA NÚMERO DE FUGAS DE AGUA. COMAPA ACTUA EFICIENTE. –

El alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez y el gerente de COMAPA, Fernando García Fuentes, no lo dejan a la suerte, supervisan personalmente el trabajo de las cuadrillas, que tienen a su cargo el mantenimiento de la red general, lo cual asegura el abastecimiento del vital líquido a los hogares victorenses, y a las actividades productivas que sostienen la economía del municipio.

Son 1,237 kilómetros de tubería de la red general de agua, que requieren mantenimiento y supervisión, es un trabajo permanente, que se ocupa de atender cualquier fuga de agua, uno de esos casos, fue el de la calle Sonora en el Fracc. San José, donde la autoridad municipal y el responsable de la COMAPA, dieron seguimiento a los trabajos de inspección.

COMAPA Victoria mantienen la tendencia a la baja en el número de fugas desde el inicio de la administración, de Lalo Gattás. El objetivo asegura el edil, es reducirlas a su mínima expresión, perder agua en fugas afecta el abasto del vital líquido, por se cuida la red, y a la fecha han sido reparados más de 7,500 metros lineales de tubería dañada.

CULTURA DE INCLUSIÓN EN LA UAT DESDE LA PRIMERA INFANCIA .- La Universidad Autónoma de Tamaulipas, es una institución comprometida con la educación humanista, inclusiva y con alto sentido social, valores que están presentes en las acciones impulsadas por Familia UAT, a través del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) UAT, que fortalece la atención integral de niñas y niños, y que cuentan con el acompañamiento de madres y padres de familia, en temas fundamentales para el desarrollo de la infancia.

La directora del CENDI UAT, es Verónica Raquel Garza López, quien comentó que este modelo articula esfuerzos entre familias, especialistas y escuela para brindar acompañamiento oportuno a estudiantes neurodivergentes, favoreciendo una atención integral e incluyente.

Con esta visión institucional, tuvo lugar la plática: “Comprender para acompañar. Encuentro entre padres”, fue un espacio de reflexión en torno a la educación especial e inclusiva, que reunió a especialistas, familias y comunidad educativa para dialogar sobre la atención y acompañamiento a niñas y niños neurodivergentes.

Cabe mencionar que en la administración del rector Dámaso Anaya Alvarado se ha dado impulso a una educación, donde la inclusión, se asume como una práctica cotidiana que fortalece la formación integral desde las primeras etapas de vida.