Participa DIF Tamaulipas en el Festival Nacional por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Tlalpan, Ciudad de México.- Mayo 05 de 2026.- En el marco de la celebración del Día de la Niña y el Niño, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, participó en el Festival por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes “El deporte siempre nos divierte”, organizado por el Sistema Nacional DIF.

Este encuentro reunió a niñas, niños y adolescentes de distintos estados del país con el propósito de fomentar la actividad física, la convivencia y la formación de valores, fortaleciendo al mismo tiempo la cultura de paz. La temática deportiva del festival se vinculó con la relevancia social del próximo Mundial de Fútbol, generando un ambiente de entusiasmo y participación.

Como parte de las actividades, DIF Tamaulipas desarrolló el DIFxatlón, una dinámica recreativa en la que las y los asistentes participaron en un circuito diseñado para promover la convivencia familiar, la activación física y el desarrollo de habilidades motrices y cognitivas. Entre las actividades destacaron salto de cuerda, tiro a gol, bebeleche y ejercicios recreativos que estimularon la creatividad y el trabajo en equipo.

Las acciones se llevaron a cabo en coordinación con diversas dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, como parte del compromiso de garantizar el derecho al descanso y al esparcimiento de este grupo de atención prioritaria, establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Durante el evento también se realizó la final y premiación de las y los Impulsores ganadores del Mundialito del Conocimiento, así como el reconocimiento a las familias participantes en el Concurso de Balones Decorados, en el marco del Mundial Social 2026.

La participación de los Mensajeros de Paz dejó como resultado un espacio lleno de alegría, aprendizaje y sana convivencia, donde las niñas, niños y adolescentes pudieron fortalecer habilidades, compartir experiencias y llevar consigo recuerdos significativos de esta celebración.