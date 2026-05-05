Lanza SABG convocatoria “Transparencia en Corto” tercera edición

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 05 de 2026.- El Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), en coordinación con la Comisión Permanente de Contralores Estados–Federación (CPCE-F), lanzó la convocatoria para la tercera edición del Concurso Estatal “Transparencia en Corto”, dirigido a jóvenes tamaulipecos de entre 15 y 25 años.

La Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo, informó que el certamen tiene como propósito fomentar la creación de contenidos digitales orientados a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción.

En esta edición, la temática se enfoca en el análisis de la desinformación y los riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial, promoviendo la reflexión crítica y la participación juvenil mediante herramientas audiovisuales.

La convocatoria contempla dos categorías: Cortometraje, con duración máxima de 90 segundos y Microvideo, con duración máxima de 15 segundos en formato vertical. Las y los participantes podrán concursar de manera individual o en equipos de hasta cinco integrantes.

El periodo de recepción de trabajos concluirá el 9 de septiembre de 2026 para la modalidad digital y el 7 de septiembre para la modalidad física. Los proyectos deberán registrarse a través de la plataforma oficial: https://cpcef.net/CONCURSO/

Asimismo, los materiales también podrán entregarse en memoria USB en las oficinas de Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas, acompañados de la documentación requerida, como guion en PDF, identificaciones oficiales y cartas de autorización de uso de imagen.

Los criterios de evaluación serán: Creatividad: 35%; Impacto social: 35% y, Contenido: 30%

Pedraza Melo hizo un llamado a las juventudes tamaulipecas para participar activamente mediante propuestas creativas que contribuyan a combatir la desinformación y fortalecer una cultura de transparencia y legalidad.

En la etapa estatal se otorgarán premios económicos de: 20 mil pesos para el primer lugar, 15 mil pesos para el segundo, 10 mil pesos para el tercero, además de reconocimientos oficiales para cada categoría.

Los resultados se darán a conocer el próximo 24 de septiembre a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y las propuestas ganadoras representarán a Tamaulipas en la etapa nacional del concurso.

Pedraza Melo señaló que con estas acciones, el Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya, reafirma su compromiso de impulsar espacios de participación juvenil orientados a fortalecer la transparencia, la legalidad y la participación ciudadana.