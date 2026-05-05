Impulsan talento e identidad entre jóvenes con Concurso Nacional de Pintura de Telebachillerato Comunitario

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 05 de 2026.- El arte es un elemento esencial en la formación humanista, al fortalecer la identidad, la creatividad y la expresión emocional de las y los estudiantes, aseguró Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, al clausurar el Primer Concurso Nacional de Pintura de Telebachillerato Comunitario “Mi comunidad estudiantil, mis raíces y mi futuro”, celebrado en Ciudad Victoria.

“El arte abre caminos, fortalece la identidad y promueve el desarrollo integral de nuestras juventudes; es un componente indispensable para formar personas más plenas y felices”, complementó.

Indicó que este certamen fue organizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), mediante la Dirección General del Bachillerato y la Secretaría de Educación de Tamaulipas, enmarcado en la propuesta de la Nueva Escuela Mexicana.

Refirió que el objetivo es fomentar el desarrollo integral del estudiantado mediante actividades artísticas que fortalezcan las habilidades socioemocionales, la identidad comunitaria y el reconocimiento del arte y la cultura.

La premiación contó con la presencia virtual del director general del Bachillerato de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP, Uladimir Valdez Pérez Núñez, quien destacó la importancia de impulsar una educación integral que trascienda lo académico y promueva expresiones artísticas como parte fundamental en la formación de las y los estudiantes.

El jurado calificador, integrado por especialistas en arte, otorgó el primer lugar a Juan Carlos Nieto Barrera, de Chihuahua, con la obra “Mi origen no es el límite”; el segundo lugar tuvo un empate: Alexa Arlet Peña Reyes, con “Camino de valores al futuro”, y Giovanni Alexander Morán Rodríguez, con “Donde nacen los sueños”, ambos de Tamaulipas; y el tercer lugar fue para Rebeca Yasmin Chau, de Yucatán, con la obra “Abundancia del conocimiento”.

Valdez García refrendó el compromiso con la educación integral, impulsando espacios donde la creatividad de la juventud florezca, trascienda y contribuya a la transformación de sus comunidades, y reiteró el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya de seguir fortaleciendo el subsistema de Telebachillerato Comunitario, por su relevante función social en las comunidades rurales.