Por: Raúl Terrazas Barraza

Américo, compromiso con la transparencia

El compromiso que tiene el Gobernador del Estado, Doctor Américo Villarreal Anaya para fortalecer cada día la rendición de cuentas y la transparencia, coincidieron esta semana con la mística de la Auditoría Superior de la Federación señalada en el Primer Encuentro Nacional de las Instituciones federales y estatales dedicadas a la Fiscalización bajo la propuesta de, Un México sin corrupción, es posible.

Se trata, de acuerdo a la idea del Mandatario Tamaulipeco de basar todas las acciones en la legalidad y el buen gobierno, de ahí que, la implementación del nuevo modelo de auditorías integrales que será manejado por la Auditoría Superior de la Federación a todos los recursos que el Gobierno de la República envía a través de los Fondos y que está basado en el análisis masivo de información digital.

Al encuentro de entidades Fiscalizadoras, acudió con la representación del Gobierno de Tamaulipas, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Mtra Norma Angélica Pedraza Melo, quien junto con funcionarios de su equipo de trabajo escucharon y analizaron la iniciativa del Auditor Federal, Aureliano Hernández Palacios, porque se trata de suprimir los obstáculos que impiden la transparencia, pero, al mismo tiempo lograr la participación activa de la ciudadanía con sus denuncias y observaciones.

Uno de los acuerdos en el Encuentro de Instituciones Fiscalizadoras, tiene que ver con mejorar la coordinación interinstitucional, porque es fundamental para combatir la impunidad, en un escenario donde, aquello que es correcto conforme a los criterios para el uso de los recursos, sea el punto de partida para responder al reclamo ciudadano cuando hay señalamientos que implican mala administración.

Todas aquellas estrategias, acuerdos, medidas y modelos que abonen a establecer la transparencia y rendición de cuentas como una cultura por quienes manejan recursos públicos, siempre serán bienvenidos, porque las y los mexicanos las aprecian pese a todo aquello que se diga sobre abusos cometidos al amparo de los cargos públicos.

No pusieron fecha para la aplicación de las auditorías integrales con el chequeo de la información digital que es entregada a los entes fiscalizadores, pero, la estrategia anunciada por Hernández Palacios en su calidad de Auditor Superior de la Federación, dio la impresión de que es para ya, con verificaciones al propio Gobierno del Estado, Ayuntamientos y Organismos Autónomos que operan con fondos federales.

Los otros

En la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que esta semana tiene Congreso Internacional y Nacional de Trabajo Social, con la finalidad de analizar las perspectivas de esta profesión y establecer modelos nuevos que impliquen el uso de las tecnologías de la información y los medios digitales, el Rector, médico Dámaso Anaya Alvarad, anunció para el sur de la entidad un programa piloto para la transportación de las y los estudiantes en unidades de la propia Universidad.

Tipo como sucede desde hace muchos años y en camiones por los que han pasado varias generaciones de estudiantes de Medicina Veterinaria, es decir, cubrir una ruta para llevar y traer a los estudiante de la UAT sin costo alguno.

En Veterinaria se estableció esa modalidad desde los años ochenta, cuándo la Facultad fue trasladada a la Posta Veterinaria ubicada en el kilómetro cinco de la carretera Victoria-Llera, al sur de la ciudad y los estudiantes ya no pudieron llegar a las aulas mediante el servicio de transporte urbano de la capital.

Antes de que se estableciera la ruta para el transporte gratuito de estudiantes los camiones de Veterinaria se usaban para llevar de la Facultad a la Posta a quienes deberían de llevar a cabo sus prácticas en bovinos de engorda y productores de leche, porcinos y aves. Después la ruta de Rectoría a la ahora Facultad y Posta Veterinaria se quedó como una aportación de la UAT a sus estudiantes de esa carrera.

El programa piloto de transporte para estudiantes, se ejecutará en el Campus Sur de Tampico en donde, las unidades de la UAT tendrán recorridos de más de 35 kilómetros para llevar a las y los estudiantes de todas la Facultades que allí funcionan y, una vez que se haya analizado la información preliminar, obvio, con resultados positivos, la estrategia podría generalizarse a todos los Campus de la entidad

Esto vendrá como anillo al dedo a infinidad de estudiantes, en el caso de Ciudad Victoria, porque ante la falta de transporte urbano adecuado, es decir, de calidad, oportuno y económico, quienes acuden a clases deben de invertir entre 60 y 100 pesos diarios en los traslados a través de unidades que operan desde plataformas digitales.