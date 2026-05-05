Por: Raúl Terrazas Barraza

Congreso Internacional de Trabajo Social

En la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano que tiene a su cargo como Directora la Doctora Blanca Guadalupe Cid de León Bujanos, esta semana se realiza el Congreso Internacional y Nacional de Trabajo Social, mismo que será un gran espacio para el análisis y la reflexión del alcance que tiene esta profesión en el mundo, por tanto, habrá conversatorios, conferencias magistrales, talleres y presentación de investigaciones de alumnos y docentes.

En la inauguración estarán el Gobernador del Estado, Doctor Américo Villarreal Anaya y el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, MVZ Dámaso Anaya Alvarado, quienes han otorgado todo su respaldo a la organización del Congreso a las y los directivos de la Facultad que es una de las pioneras de la propia institución de educación superior pública.

Con los seis temas que estarán sobre la mesa, se ha trazado un objetivo claro, posicionar al Trabajo Social como un motor de cambio y transformación social real frente a los desafíos del siglo XXI.

Por ello, en las mesas de trabajo y debates científicos entre académicos de México y otros países, se hablará de la importancia del fortalecimiento de competencias, en el entendido de que, los talleres se diseñaron para transferir este conocimiento a la práctica profesional.

Los seis temas en los que participarán profesionistas de varios países del mundo son: procesos de formación profesional, derechos sociales y políticas públicas, buen vivir y sostenibilidad, investigación social contemporánea, intervención en contextos complejos y nuevas tecnologías e inteligencia artificial.

El nivel de análisis y debate del Congreso permitirán dar una mirada dialéctica y crítica, con la finalidad de buscar la superación de las verdades establecidas por enfoques tradicionales y se espera que logre un alcance significativo en las dimensiones epistemológica y ontológica, esto es, cuestionar el ser y el saber del Trabajo Social para fortalecer su base científica e inducir a la reflexión colectiva que redimensione la esencia de esta profesión en los países.

La doctora Cid de León Bujanos y su equipo de trabajo, con el respaldo de la Universidad, sacará adelante el compromiso y la relevancia de las decisiones que se tomen, estarán a la altura de las mejores.

Los otros

La pasarela en la capital del país durante la celebración del Congreso Nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN, estuvo al cien, todos los que traen proyecto personal, muy personal bajo el brazo para las elecciones del año que viene, se aseguraron de que el nuevo equipo de la dirigente Ariadna Montiel Reyes se diera cuenta de que allí andaban.

Obvio, en el caso de los que no fueron porque no son consejeros, pero que creen tener más que ofrecer desde su cómoda posición empresarial, de funcionarios o en el Congreso del Estado, sin preocupación claro está, de desplazar a los militantes que tienen más derecho de ser nominados que ellos, caso concreto, el del comerciante de productos de limpieza de Ciudad Victoria, Jorge Alberto García, quien va por su segundo intento con los regeneracionistas, cuyas bases siguen sin verlo con méritos suficientes.

Incluso, hay quienes creen que, su desesperación por ser alcalde debe de comenzar como integrante de la próxima planilla del Cabildo de Victoria y, en concreto como primer Regidor, para quien en caso de que el alcalde que gane la elección del 2027 pida licencia o renuncie, él se quede a sustituirlo, aunque le tocará la desgracia de no poder reelegirse en el cargo, porque, para el 2030 ya no se podrá.

Marcelo Olán Mendoza quien aspira desde hace tiempo a la presidencia municipal de Reynosa, de inmediato irrumpió las redes sociales con senda felicitación a la nueva presidenta de Regeneración Nacional, Ariadna Montiel Reyes.

La presidenta municipal de Nuevo Laredo se fotografió en el escenario de la reunión de consejeros de todo el país, porque también está bien interesada en que, la nueva presidenta del comité nacional de Regeneración y quien tendrá a su cargo las encuestas para candidaturas, se dé cuenta de que ella las puede para la Diputación Federal, con la idea de esperar allí, en el Congreso de la Unión la llegada del 2028, año en el que habrá elección para la sucesión gubernamental de Tamaulipas.

El asunto es que, ahora además de las encuestas para designar candidatos, las y los prospectos tienen que pasar otro filtro impuesto por la nueva dirigencia, según fue hecho saber por la Diputada Federal regeneracionista de Altamira, Blanca Narro Panameño, el de la integridad para la no corrupción, porque esto le ha pegado muy duro al partido oficial.

Pareciera que el único con las pilas bien puestas en el PAN de Tamaulipas es el exdiputado local plurinominal Manglio Murillo Sánchez, sabedor de la urgencia por echar a andar el trabajo en territorio y con ello tratar de rescatar al panismo que está bien enraizado en las diferentes regiones de la entidad, con miras a la elección concurrente del año que viene y cuyo proceso inicia dentro de cinco meses, en septiembre de este año.

Hay información en el sentido de que este domingo quedó lista la convocatoria para que el mando en el comité estatal deje de estar en manos del nunca bien ponderado reynosense y que, se quede con la gente del sur de la entidad que trabaja en el proyecto que trae el fracasado candidato a la gubernatura, César Verástegui Ostos, quien tiene como divisa el trabajo permanente en los municipios.

Los panistas están en espera de que se vaya de la dirigencia Luis Cantú Galván y que, con ello se ponga fin a una etapa de desaciertos políticos que llevaron a esa organización a la peor crisis de su historia, pese que suponer que el PAN se encuentra mejor que el Partido Revolucionario Institucional o el Partido Movimiento Ciudadano, algo que queda en duda, porque está más desecho que el Partido del Trabajo, con la diferencia de que este último tuvo de donde agarrarse, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN, y el PAN no tiene de donde hacerlo.