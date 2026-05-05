Fomentan la ciencia y la convivencia familiar con “Campamento Galáctico” en el Planetario

La Comisión de Parques y Biodiversidad impulsa actividades educativas y recreativas para fortalecer el interés científico y la convivencia familiar

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Mayo 05 de 2026.- Con el objetivo de acercar el conocimiento científico a la población y promover la convivencia familiar en espacios educativos y recreativos, la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas realizó el evento “Campamento Galáctico” en el Planetario de Ciudad Victoria.

El Vocal de la Comisión, Eduardo Rocha Orozco, destacó que este tipo de actividades fortalecen el interés por la ciencia, la astronomía y el cuidado del entorno, además de generar espacios de sano esparcimiento para niñas, niños, jóvenes y sus familias.

Durante la jornada, las y los asistentes participaron en diversas actividades como proyecciones astronómicas, cine espacial, fogata bajo las estrellas, observación del universo y dinámicas interactivas orientadas al aprendizaje y la divulgación científica.

Asimismo, se desarrolló un concurso de fotografía astronómica que incentivó la creatividad y la participación de las familias, además de rifas de libros y artículos relacionados con la temática espacial.

Estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya, orientada a fortalecer espacios educativos, culturales y recreativos que contribuyan al desarrollo integral de la población.

Con este tipo de iniciativas, la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas reafirma su compromiso con la promoción de la cultura científica, la educación ambiental y la convivencia familiar en la entidad.