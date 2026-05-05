Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Felicidades Roque en tu día

*Aunque sea un poco tarde, pero te lo mereces

3 de mayo día de los albañiles y esta fecha no se olvida en Miquihuana. En este año de 2026 el día de los albañiles cayó en domingo, o sea, sin parada laboral. Los albañiles o empleados de la construcción tuvieron su festejo hasta el lunes 4.

Por cierto, vale la pena recordar que los políticos profesionales; léase diputados, alcaldes, regidores y síndicos, en estos tiempos de cambio son también albañiles de la democracia auténtica, del poder del pueblo y atender las demandas de lo que dice la gente: construyen democracia y será entonces los constructores de un mejor gobierno. ¿Será? También a ellos hay que invitarles algo por que no.

Este es el caso del primer damo de Miquihuana, el que se dice licenciado y no lo es, Roque Sánchez Carrizal, bueno si, “maistro” de obra, de media cuchara y que por el momento está en un stand-by de este oficio del cemento y la varilla debido a que tiene que auxiliar y contar bien el dinero de su esposa, la panista Gladys Magalis Vargas Rangel, la que también se dice enfermera y no sabe poner una inyección. Por lo pronto, Roque Sánchez Carrizal está descansando y a manos llenas se está embuchando todo lo que huela a erario municipal. Para hacer más y que mejor a su núcleo familiar.

Por el momento Roque no es albañil ahora, ocupa ese tiempo en la política. Ojalá y lo haga bien, así como sus obras físicas donde construye casas, bardas, topes, puertas y ventanas. Bien puestas y bien hechas, aunque muchos se quejan de él porque está muy pobre el cemento que echa y no es de buena marca.

La verdad no hay buena mezcla, insisto, por lo pronto anda un poco fuera de los vaciados; disfrutando de estos días de poca chamba sin tenerse qué levantarse tan temprano, antes de que se regrese a jalar a lo que él sabe hacer.

Lo que sí es cierto, es que Roque es bueno para la cuchara, la pala y la mezcla. Ese es el mentado Roque de Miquihuana. Saludos por el día del albañil y ojalá y no se caigan sus obras.

Tamaulipas brilla en Acapulco y tiene como ejemplo Tula

Más que bien le fue a Tamaulipas recientemente en el Tianguis Turístico de Acapulco, dentro del marco del Tianguis Turístico 2026 que se realizó en este puerto. Para empezar, nuestro estado recibió la Presea al Mérito Turístico por ser la Entidad Federativa con más Proyectos de Inversión Turística en el país, informó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas, lo cual no es poca cosa.

La presea otorgada por el Gobierno Federal que preside la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue entregada por Josefina Rodríguez Zamora, secretaria federal de Turismo tras destacar la inversión de 917.59 millones de dólares en 79 proyectos turísticos.

“Una gran visión de nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya para impulsar el turismo a nivel nacional e internacional, además de generar una gran derrama económica en pro de las comunidades”, refirió el funcionario estatal.

Para muestra un botón, -dijo- tenemos la Cruz Monumental de la Esperanza en el Pueblo Mágico de Tula; El Parador Turístico Cinegético “El Venado” en Jiménez y la Virgen Monumental de El Chorrito en el municipio de Hidalgo, entre otras obras más, que hacen de Tamaulipas un referente.

Tan solo Tula tuvo una destacada participación en la inauguración de la 50ª edición del Tianguis Turístico México, uno de los eventos más importantes para el impulso y desarrollo del turismo del país.

En este gran encuentro, donde convergen destinos nacionales e internacionales para generar alianzas estratégicas y fortalecer su promoción, Tula brilló gracias al talento, la tradición y la identidad de su gente, encabezado por su alcalde Rene Lara Cisneros y todos los demás que formaron parte de la comitiva regresarán con excelentes noticias, entre ellos, los resultados de las pláticas que sostuvieron con otros Pueblo Mágicos.

NOTAS CORTAS

1.- La alcaldesa de Bustamante, Maricela Rodríguez González le apuesta a la educación y para finalizar el mes de abril realizó la entrega de 3 impresoras a personal docente de la Escuela Primaria Tamaulipas, ubicada en el Ejido Calabacillas. Con esta acción y apoyo se busca fortalecer las herramientas tecnológicas para alumnos y docentes de la comunidad escolar.

2.- No me lo crea, pero se afirma allá en Palmillas que hay pleito casado entre los del Verde y Morena y sigue subiendo de tono cada día, tal vez terminen los dos protagonistas fuera del ring. Qué bueno, pues de los dos no se hace uno y es mejor como se está gobernando actualmente en ese municipio con el PT.

3.- Luego de asumir con honor y responsabilidad el partido Morena, ante el Consejo Nacional de Morena y cerrando filas con la presidenta Claudia Sheinbaum, a Ariadna Montiel, le llovieron una serie de felicitaciones por su nueva encomienda. Por ejemplo, destacó el del rector, Dr. Francisco Chavira Martínez, el cual dijo en su muro del feis: “Felicito a la nueva presidenta de Morena Ariadna Montiel y trabajaremos los fundadores en equipo con su visión y denunciando a gobiernos corruptos, así sean de nuestro movimiento para tener un México mejor para los ciudadanos. Enhorabuena líder, agregó.

Otro que no se quedó atrás en congratularla fue el carismático, altruista de Reynosa, Marcelo Olán Mendoza, pues dijo: “Hoy es un día significativo para nuestro movimiento. Quiero expresar una sincera felicitación a la Lic. Ariadna Montiel Reyes, por su reciente nombramiento como presidenta nacional de Morena”. Este nuevo encargo representa un gran reto, pero también una oportunidad histórica para seguir fortaleciendo los principios y valores que dieron origen a nuestro proyecto de nación. Confiamos en que su liderazgo, compromiso y sensibilidad social serán fundamentales para consolidar la transformación que millones de mexicanas y mexicanos respaldan, en virtud de que es una de las fundadoras de este gran movimiento.

Desde Tamaulipas y en particular desde mi querido Reynosa, reitero mi disposición para seguir trabajando en unidad, con responsabilidad y con profundo amor por nuestro país, defendamos con toda la fuerza del corazón la Voluntad del pueblo de México. Enhorabuena por esta nueva etapa, agregó.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.