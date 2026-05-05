Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Ariadna Montiel nueva dirigente nacional de Morena

Una nueva etapa de un partido que vive su segunda etapa de existencia empezó este domingo 3 de mayo en un periodo de gobierno, donde las mujeres mandan; era por demás lógico que el partido en el poder tendría que ser presidido por una mujer, que pudiera convertir en avances reales para sus militantes los logros de este gobierno para todas las bases morenistas en todos los niveles y con el mayor número de cargos a ejercer, con los nuevos colores guindas en todos lados y a toda hora del actual sexenio.

Ariadna Montiel tiene como tarea el control territorial y la operación política. Veremos ya en pocos días quiénes serán los candidatos a las gubernaturas, diputaciones federales, locales, alcaldías, regidores y síndicos de todo el país para las elecciones del año que entra, pero la ruta comenzó hoy: ¿Quién organizará el partido? ¿Quiénes escogerán los candidatos? ¿Quiénes elegirán los tipos de campaña y las formas de ganar en cada lugar? Todo lo definirá Morena ya con el respaldo del gobierno guinda con más tiempo de otros partidos, escogiendo a las mejores cartas.

No dudamos que los gobernadores de Morena actuales tendrán mano como pasaba en los tiempos priistas al tener a su lado todo el aparato gubernamental. Sin embargo conviene decir que tendrán preferencias las cartas del partido, o sea, los cuadros que han afiliado gente para Morena; los que han caminado casa por casa para ganar los últimos comicios y además los que han llevado apoyos del gobierno actual a la población en general. Léase Servidores de la Nación; todo esto es parte de una nueva fuerza que tiene cara de mujer y qué es de color Guinda o Morado. La delantera la están ganando desde el día de hoy los de Morena.

Por cierto, de todos los gobernadores de Morena destacó sin duda en la llegada de Ariadna Montiel, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, mostrándose el más cercano e indirectamente a la nueva dirigente. La fecha de hoy 3 de mayo de 2026 será sin duda el punto de partida para escoger candidatos y tratar de ganar las elecciones de 2027. Américo estará cerca de este nuevo equipo Morenista y sus cercanos colaboradores seguramente serán los candidatos el año que entra.

El reto de Ariadna Montiel

En este tiempo de mujeres no dude usted que para las alcaldías, para las diputaciones federales y locales que vienen, haya candidatas mujeres en Morena y todo lo marca así: El género femenino y la labor a favor de Morena para los guindas viene una etapa de consolidación y para aquellos modales donde no está fuerte este partido, seguramente vendrá una etapa de reforzamiento de creación de nuevos cuadros e incluso de nuevos dirigentes regionales, así que van a captar sangre nueva para ganar todo con nuevas figuras.

Así que se esperan también cambios con fórmulas y programas nuevos para que en aquellos municipios donde están otros colores se fortalezca Morena. Seguramente ya haya aspirantes a los nuevos cargos escogidos por los que están ahora en Morena. Con estos pueden ganar.

NOTAS CORTAS

1.- Miguel Ángel Valdez García sigue firme en la SET. Después de la reciente comparecencia del secretario de Educación ante el Congreso del Estado, que por cierto salió airoso, quedó para todos claro que el titular del ramo es un hombre del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien lo designó y lo sigue apoyando para que ejerza bien ese puesto. Esto nos ha quedado claro desde hace meses en donde siempre Valdez García, ha recibido el apoyo de Américo para todo y se mantiene y seguirá ahí cuando menos en los próximos meses.

No se ve ni en el ánimo del secretario, ni en el del gobernador algún posible cambio. Esto se ve sobre todo por el ánimo del secretario que se siente firme para hacer bien su trabajo, cumplirle al gobernador y cumplirle a los tamaulipecos. También se ve que ha mediado y largo plazo podrá seguir en la política, así lo dijo ante medios de comunicación en el Congreso del Estado y seguramente así será. En pocas palabras, Miguel Ángel Valdez García, es de los más leales y cercanos al número uno de Tamaulipas. Y por pronto, no habrá cambios, al contrario, hay mucha chamba en educación, pues viene el cierre del ciclo escolar 2025-2026.

2.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ha duplicado su capacidad científica en los últimos dos años al mantener activos poco más de 200 proyectos, consolidándose como una aliada clave para el desarrollo regional.

Durante su Segundo Informe de labores, el rector Dámaso Anaya Alvarado destacó que la máxima casa de estudios orientó la investigación, el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimiento a resolver problemáticas prioritarias de Tamaulipas. Sostuvo que la UAT busca vincular la investigación con la realidad social para responder a las necesidades del entorno, impulsando una ciencia comprometida con la salud, la producción sustentable, el medio ambiente, la identidad cultural y la cultura de paz.

3.- Con la llegada de Ariadna Montiel a Morena, se avizoran cambios en el partido a nivel estatal. Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.