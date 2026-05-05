POR: HUMBERTO GUTIERREZ

LAZOS DEL BIENESTAR

El Partido MORENA cambia de titular, entra ARIADNA MONTIEL y sale LUISA MARIA ALCALDE.

En el mismo acto, ÓSCAR DEL CUETO GARCÍA fue nombrado secretario de Finanzas del partido, marcando el inicio de una nueva etapa en la dirigencia.

La delegación tamaulipeca estuvo encabezada por el médico AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, encabezados por la presidenta del comité estatal LUPITA GÓMEZ NÚÑEZ y por el presidente del Consejo Estatal, RÓMULO PÉREZ.

A propósito, en la transmisión nacional el gobernador de Tamaulipas estuvo justamente atrás de la nueva presidenta de MORENA.

Lo sobresaliente que dijo la nueva presidenta MONTIEL que los que buscan ser los próximos candidatos, les manda un aviso: tendrán que tener un aviso trayectoria impecable y otra más condicionada “si tenemos certeza “se conductas inadecuados o actos de corrupción no saldrán de candidatos.

A ver si no se le regresa el boomerang. Sobraran quemados con carbón.

La mas de las veces me gana la emoción al escribir los temas del desarrollo, columna vertebral de AGENDA FRONTERIZA.

Indagando aquí y allá, encontré que la UAT, mi Alma Mater, tiene un activo tangible con mucho valor ya que posee un portafolio de proyectos científicos de apoyo al desarrollo regional de las seis regiones de Tamaulipas tienden a resolver las prioridades que tienen los diferentes municipios.

Porque conozco mi UNIVERSIDAD les platico de la alianza con las instituciones del estado en el desarrollo regional en todos sentidos, con la salud, la producción sustentable, el medio ambiente, la identidad cultural la cultura de paz y el desarrollo económico.

“Este avance demuestra no solo mayor productividad, sino una orientación clara hacia la generación de conocimiento con impacto social”, apuntó DÁMASO ANAYA en su segundo informe rectoral.

La Dra. MARIA DE VILLARREAL acaba de ser reconocida por la valiosa participación en los programas sociales al servicio del estado.

Para muestra con un botón:

A través del programa Lazos del Bienestar, está sembrando esperanza y fortaleciendo la estrategia integral de bienestar social.

Trabaja en coordinación de las Secretarias del Ejecutivo, de Salud, de Bienestar, con de Obras Públicas del Gobierno del Estado, en materia de cultura y deporte.

Tratándose de obras públicas atendió el polígono de atención prioritaria “Moscú”, en el municipio de Tampico, se desarrollan seis proyectos de infraestructura que benefician a 23 mil 927 personas, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y el entorno comunitario.

Entre las acciones, se encuentran la construcción del Parque Lazos del Bienestar; la rehabilitación del área deportiva “Bordo Morelos”; la construcción de rampas, topes y señalamiento en los accesos a la primaria Ford 13 y al jardín de niños Patria; la pavimentación de la calle Hidalgo, entre Vicente Guerrero y 12 de abril, en la colonia Morelos; así como la instalación de luminarias en la calle Sol, entre Las Torres y el Libramiento Poniente de Tampico, en la colonia Vicente Guerrero.

Estas obras responden a la participación ciudadana y mediante recorridos comunitarios y quienes identificaron como prioritario el rescate de espacios públicos, deportivos y educativos.

Tampico cuenta con dos polígonos de atención prioritaria: “La Borreguera” y “Moscú”, donde se impulsa el trabajo por la propia ciudadanía.

LALO GATTAS presidente municipal de la ciudad capital anda brincando de gusto ya que tiene muy buena relación con la nueva presidenta de MORENA, la señora ex Secretaria de Bienestar Social ARIADNA MONTIEL REYES.

Mientras tanto, la diputada por Reynosa, MAGALY DEANDA dio un mensaje de aliento, unidad y resiliencia, al asegurar que Reynosa tiene la fortaleza necesaria para sobreponerse a la violencia. “Reynosa es más fuerte que la violencia. Sigamos unidos para defenderla”.

Separen la fecha del 16 de mayo a aceptar la invitación del gobierno municipal de Reynosa al ver el juego de futbol de leyendas de México contra leyendas Extranjeras.

El partido se llevará a cabo el próximo sábado 16 de mayo a las 7:00 de la tarde, en el Estadio del Polideportivo, prometiendo un espectáculo lleno de talento y nostalgia para los aficionados al fútbol.

El alcalde CARLOS PEÑA ORTIZ brindará su apoyo mediante la logística del evento, así como en la venta de boletos, facilitando el acceso a este importante encuentro.

AGENDA FRONTERIZA es una colaboración de temas relacionados con el desarrollo económico – político del estado de Tamaulipas y sus municipios. Se distribuye a través de la Agencia Información y Análisis Estadístico.

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