Impulsa la UAT más de 200 proyectos enfocados al desarrollo regional

Ciudad Victoria, Tam.- 4 de mayo de 2026.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ha duplicado su capacidad científica en los últimos dos años al mantener activos poco más de 200 proyectos, consolidándose como una aliada clave para el desarrollo regional.

Durante su Segundo Informe de labores, el rector Dámaso Anaya Alvarado destacó que la máxima casa de estudios orientó la investigación, el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimiento a resolver problemáticas prioritarias de Tamaulipas.

Sostuvo que la UAT busca vincular la investigación con la realidad social para responder a las necesidades del entorno, impulsando una ciencia comprometida con la salud, la producción sustentable, el medio ambiente, la identidad cultural y la cultura de paz.

“Hoy, estos esfuerzos se reflejan en resultados concretos. Hemos pasado de 106 proyectos de investigación en 2023, a 139 en 2024, y a 201 proyectos activos en 2025, lo que representa un crecimiento sostenido que, prácticamente, duplica nuestra capacidad científica. Este avance demuestra no solo mayor productividad, sino una orientación clara hacia la generación de conocimiento con impacto social”, apuntó Dámaso Anaya.

Asentó que la investigación está orientada a resolver problemáticas concretas, como la recuperación de ecosistemas, el desarrollo de modelos productivos sustentables y la generación de soluciones en salud pública y bienestar social.

Comentó que, a través de la vinculación con los tres órdenes de gobierno, se trabaja en proyectos estratégicos de alto impacto, como el Puerto Seco en Ciudad Victoria y Puerto del Norte en Matamoros. Así como en la elaboración de atlas de riesgos, estudios hidrometeorológicos, levantamientos batimétricos, investigaciones ambientales y evaluaciones en infraestructura portuaria.

“Estos resultados reflejan la consolidación de una política educativa alineada con el Plan de Desarrollo Institucional 2024–2028, orientada a ampliar la cobertura, fortalecer la investigación y garantizar la pertinencia social de la educación superior”, indicó.

De igual forma, el rector Dámaso Anaya detalló que la UAT también ha enfocado sus esfuerzos en el desarrollo de cuerpos académicos, al contar actualmente con 115 grupos, de los cuales, más del 80 % se encuentran en niveles consolidados o en consolidación, lo que demuestra las capacidades institucionales para la investigación y la docencia de calidad.

Finalmente, comentó que “el fortalecimiento del posgrado, la consolidación de los cuerpos académicos y la expansión de la producción científica reflejan una Universidad que ha evolucionado de manera sostenida, donde la investigación no solo genera conocimiento, sino que lo transforma en soluciones.