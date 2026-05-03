POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Nueva líder de Morena, lee la cartilla a la militancia

“No se toleran gobiernos corruptos”, sentenció la nueva líder de Morena este domingo 3 de mayo de 2026, así directo lo dijo en su mensaje Ariadna Montiel Reyes al asumir la presidencia nacional del partido. El anuncio se dio durante el VIII Congreso Nacional Extraordinario celebrado en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México. Algunos le llaman movimiento estratégico a lo que se está procesando en Morena, nosotros en lo personal lo percibimos como una reconstrucción del partido bajo los principios e identidad de Claudia Sheinbaum, podrá parecer lo mismo, pero el tiempo arrojará un resultado diferente.

Por lo pronto la nueva presidenta del CEN de Morena es Ariadna Montiel Reyes, del grupo obradoristas, como lo es Sheinbaum, tendrán la misma procedencia, pero será bajo ciertos matices que harán la diferencia. Por lo pronto la recién estrenada dirigente, no se anduvo por las ramas y sentenció, que “no se tolerarán gobiernos corruptos” y pidió “hacer un examen de conciencia y denunciar malas prácticas de gobierno” y propuso, que quienes aspiren a ser candidatos en 2027, “deben ser impecables”.

Usted lo sabe, cuando un partido está en el poder, es el gobernante estatal o nacional, el que habla a la militancia a través del dirigente del instituto político. De tal manera que la sentencia debe ser tomada con mucho rigor, es para cumplirse, no para llenar el espacio de un discurso, es el mensaje al que deberán apegarse, porque la primera morenista del país sabe, que en este momento, Morena está bajo el escrutinio nacional, el cheque en blanco que se le entregó a López Obrador, y a ella misma, no se va a repetir, serán los resultados, el trabajo realizado lo que confirme la permanencia de su partido en el poder.

Al peso de la frase: “No se tolerarán gobiernos corruptos”. Habrá que agregar una serie de reformas estatutarias, que son clave, para el control electoral del movimiento y su permanencia, y que ya fueron aprobadas en el cónclave morenista de este domingo, en el que participaron mil 830 congresistas. Porque lo peor que le puede pasar al partido es que sea flor de un día, en su sentido metafórico, como lo fue el Partido Acción Nacional que sólo se sostuvo 2 sexenios.

Los morenistas de Tamaulipas, encabezados por el gobernador Américo Villarreal Anaya, hicieron acto de presencia en este Congreso, acontecimiento que reafirma la fortaleza del movimiento y su compromiso con el pueblo de México.

Con el primer morenista de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, asistieron Rómulo Pérez, presidente del Consejo Estatal; la Mtra. María Guadalupe Gómez Núñez, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal; así como congresistas de la entidad, entre ellos consejeras, consejeros y secretarias y secretarios del referido CEE, todos ellos participaron activamente en este proceso clave para la reorganización y fortalecimiento del partido.

TAMAULIPAS AVANZA EN TECNOLOGÍA PARA LA SALUD: AMÉRICO. –

Antes de entrar en el tema central, permítame reconocer el aprovechamiento institucional que actualmente está realizando el Gobierno del Estado, a través del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas (SERTV), con el programa «Diálogos con Américo», el cual es un puente de comunicación entre el mandatario y el pueblo.

Este recurso institucional está siendo aprovechado para conectar al gobernador Américo Villarreal con el pueblo, que puede escuchar de viva voz del mandatario, diferentes actividades, conocer proyectos en desarrollo y otros que se gestionan. En estas circunstancias este domingo, el doctor Américo Villarreal Anaya destacó, la voluntad y apoyo sin precedentes de los gobiernos de la transformación, para lograr un sistema de salud que garantiza atención médica, abasto de medicamentos y suministros e infraestructura adecuada para las y los tamaulipecos que carecen de seguridad social.

El mandatario dio una amplia explicación del modelo de salud digital implementado en su administración, que ha permitido más de 40 mil registros en la Plataforma de Salud Digital, lo cual representa un histórico registro de cero muertes maternas, para las mujeres embarazadas que hicieron uso de esta app en el primer año de funcionamiento, así como una disminución significativa en riesgos neonatales.

Además, mencionó la atención y monitoreo a través de la plataforma digital para pacientes con diabetes, hipertensión, padecimientos cardiovasculares e infartos, mediante alertas tempranas, logrando resultados alentadores que incluso han permitido salvar vidas mediante la activación emergente de los protocolos indicados.