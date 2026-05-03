Por: Raúl Terrazas Barraza

Preocupación social

La ciudadanía de la capital de Tamaulipas, tiene la impresión de que es necesario ampliar la presencia de las Guardias Nacional y Estatal en todos los sectores, para contener la ola de robos a domicilios y negocios, incluso, consideran que la cantidad de personas, vehículos y el esquema de rondines debe ampliarse, porque de abril a mayo la preocupación social es mayor.

El punto es que, existen casos comentados entre los habitantes de la ciudad, en los cuales los asaltantes acuden a lugares en los que ya hicieron su fechoría y afectaron a los propietarios de negocios y de viviendas, para robar de nuevo.

Ya la gente sabe que, de la presidencia municipal no puede esperarse mucho o mejor dicho nada, por eso, apelan al respaldo del estado a fin de contener los asaltos en domicilios, en el entendido de que, con el uso de las redes de apoyo entre las y los vecinos, se ha logrado advertir sobre la presencia de amantes de las cosas ajenas en colonias, fraccionamientos y sectores comerciales, porque vehículos y caras, al subirse a redes sociales se convierten en advertencia.

Contener la ola de robos sencillo no es, por ello, las acciones entre autoridades y ciudadanos requieren de un punto de coincidencia, el chequeo continuo de las cámaras de seguridad tanto pública como de los negocios y las viviendas a fin de detectar movimientos extraños que den la idea de acciones de maleantes.

Además, de todos es conocido y aceptado el trabajo del Gobierno del Estado en materia de seguridad pública, por ello tienen confianza en una mejoría de la vigilancia para reducir los robos domiciliarios, además de Victoria en todos los municipios de la entidad.

Cabe destacar que infinidad hogares se quedan solos durante el día porque los habitantes de ellas salen a trabajar y sus hijos acuden a las escuelas, factor que ha incrementado los robos durante la primera mitad del día, en tanto que, en los negocios es a la inversa, durante la noche o la madrugada cuando los asaltantes ya estudiaron los sitios en los que cometerán sus fechorías, ingeniándoselas para evitar burlar la vigilancia policial.

De parte de las y los ciudadanos, es indispensable que dupliquen o tripliquen las medidas de seguridad, protecciones en puertas y ventanas, candados por todos lados y aunque es carísimo, corinas de fierro para la protección de los negocios no abrir nunca a personas desconocidas, de se posible la colocación de cámaras de videograbación que pueden instalarse con la contribución de tres, cuatro o cinco vecinos y a partir de ello mejorar el monitoreo de su entorno.

No ceja el robo de cables de cobre, aluminio, tuberías, herramientas, llantas, bicicletas y productos que pueden venderse con facilidad en mercados rodantes, tianguis o en las banquetas, debido a que, allí no hay de por medio facturas ni se paga con dinero electrónico, todo es en efectivo y nadie pregunta por el origen de las mercancías, simplemente se compra y ya.

Por el asunto de los robos, además del daño físico a viviendas y comercios y el económico porque implica que las personas deban de comprar de nuevo las cosas que les robaron, existe otro que, hasta la fecha no se ha tomado en cuenta, el psicológico ya que, la impotencia lleva a la desmoralización y peor, cuando no puede denunciarse.

Correcto sería que, en las unidades de atención médica, se creara un consultorio de apoyo psicológico para las personas que son víctimas de asaltos en sus domicilios y sus negocios, mínimo para que platiquen con un profesional que les ayude a salir del desagradable momento y que, al dar la vuelta a la hoja, enfrenten con determinación su realidad, trabajar más para comprar las cosas que les fueron despojadas.

Los otros

Las y los consejeros estatales del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, estuvieron en la Ciudad de México para participar en el Congreso Nacional de esa organización en el cual rindió su protesta como nueva dirigente la exsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

Será a ella a quien le corresponda fortalecer la estructura de su partido para llegan determinación a las elecciones concurrentes y locales que se llevarán a cabo en el 2027 y el 2028, así como, voltear a ver las estructuras en las entidades del país, para alinearlas al cien al esquema nacional y que, llegado el momento, las decisiones que se tomen para nominar a los candidatos fortalezcan a la institución política y no que la dividan.

Entre las y los consejeros de Tamaulipas que acudieron a la reunión del Partido Regeneración fueron, el Doctor Américo Villarreal Anaya, el licenciado Rómulo Pérez Sánchez, María Guadalupe Gómez Núñez, Senadores, Diputados Federales, Legisladores Locales, Regidores y miembros de dirigencias municipales que pertenecen al Consejo Estatal que lidera Pérez Sánchez.

El Pintor y escritor, Don Alejandro Rosales Lugo, arrancó con un tren cargado de poesía, su participación en la apertura del Festival de la palabra, denominado La Palabra en el Mundo que organiza el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes para celebrarse los días 22 y 23 de este mes, aunque, las actividades comenzaron ya, en un evento en el que, el artista victorense describió de forma sustantiva el gran significado que tiene la Estación del Tren de Ciudad Victoria.

Como parte del paisaje urbano, el sitio descrito por el Pintor, cobró relevancia en la mente de todos los presentes y las palabras allí expresadas llegan a través de los medios de comunicación como un elemento donde la celebración implica también canto, poesía y décimas, como las presentadas por la San Juanita.