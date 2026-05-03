Abre Turismo oficina en Expo Tampico para eventos masivos

-Tan solo en 2025 el turismo de reuniones en Tamaulipas dejó una derrama superior a los 8 mmdp

Tampico, Tamaulipas.- Mayo 03 de 2026.- Ante los buenos resultados del turismo de reuniones que dejó más de 8 mil millones de pesos el año pasado, el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Turismo, puso en marcha la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) en Expo Tampico para atraer congresos, convenciones y eventos masivos.

Con estas instalaciones se podrá acceder a potenciales organizadores, grandes tour operadores y visitantes para brindarles atención directa y toda la información necesaria para traer su próximo evento al estado, informó Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo en Tamaulipas.

Destacó que el turismo de reuniones está generando una gran derrama económica al estado; tan sólo en 2025, se registraron más de 20 grandes reuniones y en el presente año, se espera superar esa cifra.

El objetivo es incrementar la derrama económica a través de este segmento estratégico del turismo, y posicionar a Tamaulipas como un destino idóneo para la realización de congresos, convenciones, exposiciones y eventos deportivos para que arriben con gran cantidad de visitantes.

“Esta nueva oficina brindará información de primera mano a todos los visitantes de Expo Tampico y el puerto sobre fechas, costos y oportunidades para organizar sus próximos grandes eventos en Tamaulipas”, indicó el funcionario estatal.

Puntualizó que se trata de un ganar-ganar, porque no solamente van a tener la opción para realizar su evento en las instalaciones, si no conocer más de lo que ofrece Tamaulipas, hoteles, gastronomía, vida nocturna, rutas que pueden disfrutar mientras están participando y cuando regresen en familia, amigos o grupos.

El gobernador Américo Villarreal Anaya, está fortaleciendo el turismo por medio de diversas estrategias y acciones, como el mejoramiento de la seguridad con más estaciones Seguras y mejor equipamiento de la Guardia Estatal, más y mejor infraestructura, mayor promoción, entre otras cosas más, con lo que Tamaulipas seguro te enamora, concluyó el secretario de Turismo de Tamaulipas.