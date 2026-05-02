Tamaulipas te lleva al gol con Nueve Rutas de Fútbol

Taxco, Guerrero.- Mayo 02 de 2026.- Las Nueve Rutas del Fútbol que Tamaulipas ha diseñado para las y los aficionados y sus acompañantes al Mundial 2026 combinan la pasión por el fútbol con las mejores bellezas del estado, en planes personalizados que se adaptan a las necesidades de quienes nos visitan.

Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo en Tamaulipas destacó que la oferta turística se está presentando en todos los foros posibles para las y los acompañantes.

En estas rutas descubrirán cenotes únicos, naturaleza, zonas arqueológicas poco exploradas, sabores del mar y la sierra, historias de cantinas centenarias y comunidades que te reciben con su calidez incomparable, entre otras más.

El funcionario estatal desglosó que son nueve rutas las preparadas: Ruta 01, Entre cenotes y la cima de un volcán extinto; Ruta 02, El Navegante: ríos, aves y memorias portuarias y Ruta 03, Turismo religioso y arquitectura sacra.

Mientras que la Ruta 04 es la puerta a la Reserva de la Biósfera El Cielo; Ruta 05 Las maravillas del ejido San José; Ruta 06. Ruta arqueológica de Tamaulipas; Ruta 07. Tour de cantinas de tradición; Ruta 08. Ruta Turística Mante – Ocampo – Tula y la Ruta 09 Turismo comunitario de cultura y naturaleza.

Algunas de las agencias a las que se pueden contactar son: 360 Travel Agency, Jaibos Tour TMA, San José Turístico, Pic Travel y Bustrain Global que ofrecen estancias de 1 a 3 noches.

“El gobernador Américo Villarreal Anaya impulsa la infraestructura turística de Tamaulipas, muestra de ello es el reconocimiento federal a su destacada labor en pro del turismo y el desarrollo de las comunidades”, concluyó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.