¡Tamaulipas es de los mejores del país! Tiro con arco se cuelga cifra histórica de medallas en Olimpiada Nacional

Apizaco, Tlaxcala.- Mayo 02 de 2026.- La delegación de tiro con arco de Tamaulipas firmó una participación sin precedentes en la Olimpiada Nacional 2026, al conquistar 23 medallas en total: 4 de oro, 7 de plata y 12 de bronce, la mayor cifra en la historia del estado en esta disciplina.

En las preseas doradas, Valentina Torres Gómez se proclamó campeona en la prueba de segunda distancia dentro de la categoría Sub16 femenil en arco compuesto, mientras que el equipo compuesto Sub14 femenil obtuvo el título nacional por equipos. En la rama varonil, Sebastián Gallegos Ollervides se consolidó como campeón nacional en compuesto Sub16, tras dominar el acumulado general, y por su parte, Carmen Mariam Gómez Basilio también se coronó como campeona nacional en su prueba individual de arco compuesto, aportando otra medalla de oro para la entidad.

En cuanto a las medallas de plata, la actuación fue igualmente consistente. Mariam Gómez logró dos segundos lugares en Sub16 femenil compuesto, al ubicarse como subcampeona tanto en la primera distancia como en el acumulado general. Vania Herrera sumó plata en la segunda distancia Sub16 femenil compuesto, mientras que Valentina García Gómez hizo lo propio en la segunda distancia Sub21 femenil compuesto. En la rama varonil, Sebastián Gallegos Ollervides añadió otra presea al quedar segundo en la primera distancia Sub16 compuesto, y el equipo compuesto Sub16 femenil se proclamó subcampeón nacional por equipos. A estos resultados se suma Erick Humberto de León Murillo, quien obtuvo el subcampeonato nacional en compuesto Sub14 varonil, dentro del resultado general.

Las 12 medallas de bronce reflejaron la profundidad del representativo tamaulipeco. Valentina García Gómez consiguió doble podio en Sub21 femenil compuesto, al finalizar tercera en primera distancia y en el acumulado general. Vania Herrera Juárez se colocó en el tercer sitio del acumulado general Sub16 femenil compuesto, mientras que Aaron Abraham Altamira Vázquez también sumó dos preseas en Sub18 varonil compuesto, en primera distancia y acumulado general.

En arco recurvo, Arturo Gerardo Cepeda Villarreal obtuvo bronce en la primera distancia Sub18 varonil. Por su parte, Sebastián Gallegos Ollervides añadió dos terceros lugares en segunda distancia y en el acumulado general Sub16 varonil compuesto. También aportaron al medallero Jorge Emilio Maldonado Cobos, con bronce en la segunda distancia Sub14 varonil compuesto, los equipos varoniles Sub14 y Sub16 en compuesto, ambos con tercer lugar, y finalmente Jorge Arturo Gómez Basilio, quien logró bronce en la categoría Sub24 varonil en compuesto individual.

Este resultado representa la primera ocasión en que Tamaulipas alcanza una cifra de medallas de esta magnitud en tiro con arco dentro de una Olimpiada Nacional, lo que evidencia el crecimiento sostenido, la preparación y el talento de sus atletas en las distintas categorías.

Cabe mencionar que esta delegación estuvo dirigida por los entrenadores: Jorge Armando Payán Muñoz de Alba, Ana Karen Salinas Carrizales, Jorge Alberto Torres Mediola, Cinthya Melissa Tovías Ortiz, Israel Pulido Picazo y Clelia Morales Yáñez.

El Director General del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, felicitó a nombre del gobernador Américo Villarreal Anaya a todas y todos los integrantes de la delegación, reconociendo su entrega y compromiso. Asimismo, subrayó que, tras esta actuación histórica, se dará seguimiento puntual a su desarrollo y se fortalecerá el respaldo institucional, con el objetivo de impulsar aún más a los arqueros tamaulipecos en futuras competencias.

Por último señaló que con esta destacada cosecha, Tamaulipas se posiciona como una de las entidades con mayor proyección en el tiro con arco a nivel nacional.