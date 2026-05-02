Participan CEDES Matamoros y Altamira en convocatoria nacional de elaboración de alebrijes mundialistas

-Estás actividades les permiten desarrollar habilidades en materia laboral

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 02 de 2026.- Con base en el Programa Mundial Social 2026 impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, personas privadas de la libertad (PPLs) en los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) de los municipios de Matamoros y Altamira, elaboraron esculturas de alebrijes representativos del mundial de futbol 2026.

En el CEDES Matamoros, se realizaron cuatro esculturas en cuya elaboración participaron 14 artesanos, incluyendo a cuatro mujeres, bajo la dirección de un artesano del área varonil dedicado a la creación de piñatas y una artesana con experiencia en la creación de figuras de mayor volumen.

En este centro, se entregaron constancias a PPLs que participaron en la creación de los alebrijes que representan a la flora y fauna característica de cada país anfitrión del mundial: México, Estados Unidos y Canadá, asimismo, en sus colores destacan elementos de la identidad tamaulipeca.

De acuerdo con la directora de este centro, Romana López Vega, la elaboración de estas esculturas duró aproximadamente un mes y se prevé su exposición al público previo al inicio de este evento deportivo internacional.

En lo que respecta al CEDES Altamira, la actividad estuvo coordinada por los Departamentos de Trabajo Social, Psicología y Criminología en atención a la convocatoria emitida por la Coordinación General de Ejecución Penal y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).