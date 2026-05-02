Inaugura ITM y Consulado de México en Houston, muestra que da voz a la niñez migrante tamaulipeca

Reúne dibujos de niñas y niños tamaulipecos que reflejan historias de migración, resiliencia y arraigo en Estados Unidos

Houston, Texas.– Mayo 02 de 2026.- El Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM), en coordinación con el Consulado General de México en Houston, llevó a cabo la inauguración de la exposición “Cómo vives la migración desde donde estás”, integrada por dibujos de niñas y niños de origen tamaulipeco, quienes expresan su experiencia migratoria a través del arte.

El Director General del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Juan José Rodríguez Alvarado, destacó que este acto adquiere una profunda relevancia para la diáspora tamaulipeca en Estados Unidos, al reconocer que las historias plasmadas por la niñez no son aisladas, sino el reflejo de trayectorias familiares marcadas por la movilidad, la adaptación y la resiliencia.

Subrayó que, para el Gobierno del Estado de Tamaulipas, la comunidad en el exterior no es lejana ni ajena, sino parte activa de la identidad colectiva. En ese sentido, señaló que se impulsa una política de cercanía que reconoce como prioridad a las y los tamaulipecos radicados en Estados Unidos, no solo para visibilizar sus realidades, sino para escucharlos, atenderlos y acompañarlos de manera permanente, reconociendo su aportación social, económica y cultural en ambos lados de la frontera.

En un gesto significativo, Rodríguez Alvarado entregó la cuera tamaulipeca —máximo emblema de nuestro estado— al líder y activista Domiciano Aldape, reconociendo su trayectoria y su compromiso con la comunidad migrante en Estados Unidos. A lo largo de los años, su labor ha destacado por el apoyo cercano, la guía constante y la defensa de las y los tamaulipecos que viven en el exterior.

En ese contexto, el Consulado General de México en Houston reconoció el trabajo del Gobierno del Estado de Tamaulipas y destacó el compromiso del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes por impulsar iniciativas que visibilizan la experiencia migratoria y fortalecen el vínculo con la comunidad tamaulipeca, particularmente al dar voz a la niñez.

Estuvieron presentes en este acto el cónsul adscrito Juan Carlos Worker, el Cónsul de Comunidades Carlos Fabre, el Presidente de la Federación de Tamaulipecos en Houston, Texas, Jay de León, así como integrantes de la diáspora tamaulipeca, quienes con su acompañamiento, compromiso y participación contribuyen a mantener vivas nuestras raíces y tradiciones en el vecino País.