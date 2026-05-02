Fortalece la UAT cultura de inclusión desde la primera infancia

Ciudad Victoria, Tam.- 2 de mayo de 2026.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas reafirma su compromiso con una educación humanista, inclusiva y con sentido social, mediante acciones impulsadas por Familia UAT a través del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI UAT), fortaleciendo la atención integral de niñas y niños, así como el acompañamiento a madres y padres de familia en temas fundamentales para el desarrollo de la infancia.

Como parte de esta visión institucional, se realizó la plática “Comprender para acompañar. Encuentro entre padres”, en un espacio de reflexión sobre educación especial e inclusiva que reunió a especialistas, familias y comunidad educativa para dialogar sobre la atención y acompañamiento a niñas y niños neurodivergentes.

Esta actividad refleja el impulso que desde la administración del rector Dámaso Anaya Alvarado se ha dado a una educación en donde la inclusión se asume como una práctica cotidiana que fortalece la formación integral desde las primeras etapas de vida.

Durante el encuentro, se destacó el trabajo que realiza el Departamento de Desarrollo Infantil del CENDI UAT, en Ciudad Victoria, y que ha sido creado con el respaldo de Familia UAT, encabezada por su presidenta, Isolda Rendón de Anaya, consolidando un espacio pionero de acompañamiento para niñas y niños que requieren atención especializada dentro de un entorno escolar incluyente.

La Ddirectora del CENDI UAT, Verónica Raquel Garza López, destacó que este modelo articula esfuerzos entre familias, especialistas y escuela para brindar acompañamiento oportuno a estudiantes neurodivergentes, favoreciendo una atención integral e incluyente.

Explicó que el centro impulsa acciones de canalización profesional, detección temprana y seguimiento conjunto con terapeutas y padres de familia, fortaleciendo una dinámica de corresponsabilidad que genera mejores resultados y consolida a este centro de enseñanza y desarrollo infantil como referente en prácticas educativas inclusivas.

La jornada contó con la participación de la asociación civil Autismo a Color, que compartió herramientas de orientación para madres y padres sobre comprensión del espectro autista, diagnóstico oportuno, acompañamiento familiar y construcción de redes de apoyo, resaltando que la información, la empatía y la comunidad son pilares esenciales en estos procesos.

En este espacio de escucha y construcción colectiva, madres y padres de familia compartieron testimonios sobre el acompañamiento brindado por el CENDI UAT, destacando el papel de las maestras y del personal especializado en la generación de ambientes seguros, sensibles e incluyentes.